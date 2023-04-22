Ветеран ЦСКА — о Фернандесе в ЦСКА: «Он абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса в московский клуб.

«Всегда говорил, что Марио не защитник. Он не умеет играть в обороне. Выступает как свободный художник. Фернандес бросает всю оборону и подключается к атакам. Да, забивает голы, но и много пропускает. Плюс очень много проигрывал единоборств. Здесь от него балдели не по делу. Сейчас оборона у нас в порядке. Кто попало в атаку не лезет. Он нам в ЦСКА абсолютно не нужен. Его хотят вернуть только кухарки. Это не болельщики, не специалисты, а кухарки. Да, он борется. Но работа у него легкая была никого не держать. Это недопустимо!» — сказал Пономарев «СЭ».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.