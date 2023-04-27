Габулов назвал провалом игру «Динамо» в сезон столетия: «Здесь не вина футболистов»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Конечно, «Зенит» стоит на голову выше любой команды РПЛ по уровню мастерства, по качеству игры. Но для «Динамо» поражение обидное. Стоит отметить, что футбольную часть в год столетия клуб провалил. И здесь не вина футболистов. У нас привыкли критиковать игроков, делать их или тренеров крайними. Но ведь футболистов сначала отбирают, а потом приглашают ответственные люди в лице спортивного директора и руководства клуба. Соответственно точно так же тренеров отбирают и приглашают по каким-то критериям. Дальше тренерский штаб готовит игроков, а те выходят и показывают, как их натренировали. Мы прекрасно понимаем, что сформировать команду и дать результат за один год невозможно. Но если нет результата в течение двух-трех-четырех лет, нужно требовать с руководителей и спортивных директоров», — сказал Габулов «СЭ».

18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось 100 лет. Празднование юбилея клуба пройдет 28 апреля. В этот день бело-голубые сыграют против воронежского «Факела» в рамках 25-го тура РПЛ. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в праздновании столетия московского клуба примет участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.