Габулов: «Практически всем вратарям РПЛ не хватает стабильности»

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов затруднился назвать лучшего вратаря РПЛ в текущем сезоне.

«Пока кого-то из вратарей РПЛ нет смысла выделять. Надо посмотреть, как они себя проявят в решающих матчах: в борьбе за выживание и за золотые медали чемпионата. У какой команды меньше всего проблем с вратарской позицией? В этом сезоне однозначно одну команду не выделишь. У голкиперов по-разному складываются матчи, бывают и спады. Практически всем не хватает стабильности», — приводит слова Габулова Legalbet.

В сотню футболистов, номинированных на премию «Герои РПЛ» по итогам сезона-2023/24, вошли 10 вратарей.