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Сегодня, 19:58

Языджи рассказал о нюансах работы под руководством Алексея Березуцкого в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Экс-полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи поделился мнением о работе под руководством Алексея Березуцкого.

«Алексей Березуцкий — тренер, придающий большое значение моральному состоянию игроков, с которыми работает. Он заставляет вас работать до мельчайших деталей, чтобы делать то, что он хочет на поле, но в то же время он делает все возможное, чтобы вы были счастливы и чувствовали себя хорошо. Мы были очень позитивной командой, которая тогда очень хорошо ладила, и Алексей внес в это большой вклад. Он многопрофильный тренер с высокими тактическими знаниями, очень силен в общении с игроками, при этом оставаясь позитивным», — цитирует Языджи Metaratings.ru.

Языджи играл за «армейцев» весной 2022 года. Всего он провел 12 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи за клуб.

Источник: https://metaratings.ru/news/yazydzhi-berezuckii-trener-kotoryi-pridaet-bolshoe-znachenie-moralnomu-sostoyaniyu-igrokov-s-kotorymi-rabotaet-239720/
Алексей Березуцкий
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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