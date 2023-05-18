КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

18 мая, 12:03

Юрист заявила, что «Спартак» продолжает дело о взыскании с Газизова 93 миллионов рублей

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Шамиль Газизов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила «СЭ», что клуб продолжает дело о взыскании 93 миллионов рублей с бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Спартак» сейчас продолжает взыскивать с Газизова 93 миллиона. Он больше не истец ни по одному из процессов. Мы ждем назначения в Верховный суд республики Башкортостана. Дальше будем действовать в зависимости от решения", — сказала Завьялова «СЭ».

10 августа 2022 года «Спартак» подал иск к Газизову о возвращении клубу данной суммы. Тогда юрист «Спартака» Елена Чачуа заявляла, что Газизов незаконно выплатил эту сумму самому себе в период работы генеральным директором красно-белых.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года функционер вернулся к работе генеральным директором в «Уфе».

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Газизов
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК РФС: Любимов верно засчитал гол «Локомотива» в ворота «Крыльев Советов»

Быстров — о дерби: «Здесь даже мертвецы должны оживать! В одну калитку не будет, уверяю»