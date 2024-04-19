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Сегодня, 17:05

Защитник ЦСКА Келлвен: «Чалов и Обляков готовы играть в Европе»

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Защитник ЦСКА Келлвен назвал двух российских футболистов, которые готовы играть в европейских клубах.

«Чалову пора в Европу? Безо всякого сомнения. Федор мечтает играть в Европе. Чалов — отличный игрок. Считаю, что не только он готов к Европе, но и Ваня Обляков. Они оба имеют все шансы заиграть в европейском чемпионате», — приводит слова Келлвена Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Чалов провел 33 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Контракт игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2025 года.

25-летний Обляков забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач в 29 матчах сезона-2023/24. Стоимость россиянина оценивается в 10 миллионов евро. Соглашение хавбека с красно-синими действует до конца июня 2027 года.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков в 23 играх.

Источник: Sport24
Иван Обляков
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Келлвен
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