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Сегодня, 17:59

Защитник «Локомотива» Ньямси рассказал, чем Дзюба похож на Ибрагимовича и Жиру

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси поделился мнением о нападающем железнодорожников Артеме Дзюбе.

«Дзюба — крутой парень, он приносит пользу нашей команде, хороший нападающий. Он похож на Ибрагимовича и Жиру. Чем? Как минимум своими габаритами», — цитирует Ньямси «РБ Спорт».

35-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локомотив» 26 матчей, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Россиянин перешел в состав московского клуба на правах свободного агента в феврале 2023-го. С тех пор форвард провел за железнодорожников 39 игр, забил 12 голов и сделал 9 результативных пасов.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Оливье Жиру
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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