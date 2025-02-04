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Сегодня, 18:30

«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча

«Зенит» и ЦСКА встретятся в матче зимнего кубка РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» и ЦСКА встречаются в матче Winline зимнего Кубка РПЛ во вторник, 4 февраля. Игра на стадионе «Аль Нахьян» в Абу-Даби (ОАЭ) начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события игры «Зенит» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

Товарищеские матчи. Клубы. .
04 февр, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
Зенит
ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» играют в одной группе с «Ростовом». В матче 1-го тура армейцы победили ростовчан (1:0).

В зимнем кубке РПЛ также принимают участие «Динамо», «Краснодар» и «Спартак» (в группе 1). Победители троек выйдут в финал, команды со вторых мест сыграют в матче за 3-е место, а с третьих строчек — в матче за 5-е место.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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