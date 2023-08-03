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Сегодня, 18:30

«Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Виталий Косик
Корреспондент
Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Сумма трансфера — 60 миллионов евро. Этот переход стал самым дорогим за всю историю чемпионата Саудовской Аравии.

Также продажа форварда стала самой дорогой за всю историю РПЛ. Он побил рекорд другого бразильца — Халка, который был продан в «Шанхай Шанган» за 56 миллионов евро в 2016 году.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит». В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-03-zenit-obyavlyaet-o-zavershenii-perekhoda-malkoma-v-al-khilyal.htm
Малком Филипе (Малком)
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