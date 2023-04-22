«Лучшего шанса выиграть еврокубок у нас не было...» Как убивали «Спартак» в Антверпене

22 апреля исполняется ровно 30 лет с тех пор, как «Спартак» упустил шанс сыграть на «Уэмбли» в финале Кубка Кубков.

Впервые материал был опубликован 21 апреля 2018 года

Романце критикровал форвардов, Тихонову не успели сделать визу

В 1993 году «Спартак» пробился в полуфинал Кубка Кубков, где предстояло сыграть с «Антверпеном». Дома красно-белые выиграли — 1:0, а 22 апреля их ждал ответный матч на выезде.

Несмотря на крупную победу над «Асмаралом» (5:1) в матче 5-го тура чемпионата России, перед вылетом в Бельгию главный тренер красно-белых Олег Романцев не мог скрыть своей обеспокоенности нападением команды.

— В первую очередь меня тревожит атака, — подчеркнул Романцев в интервью «СЭ». — Что там говорить о форвардах, если в лучших бомбардирах у нас ходит крайний полузащитник, который одновременно несет и оборонительную функцию?

Что же было не так с нападением красно-белых весной 1993-го? В восьми встречах, предшествовавших «ответке» с «Антверпеном», чемпионы России забили 20 голов (весьма неплохой показатель). Семь из них на счету правого полузащитника Карпина. Пять в свой актив записал центральный хавбек Пятницкий — столько, сколько номинальные форварды Писарев и Радченко забили на двоих.

Лучший снайпер москвичей 24-летний Карпин, видимо, не зря по прилету в Бельгию «уколол» своих партнеров: «Наши нападающие должны сыграть в четверг наконец на том уровне, что в прошлом году. Если в российском чемпионате можно выживать за счет полузащитников, то в таких матчах, как с «Антверпеном», без результативных действий форвардов победы не добиться».

Примечательно, что наставник «Антверпена» Вальтер Меувс за день до игры самыми опасными в составе москвичей назвал не нападающих.

— Пятницкий опасен. Ничего хорошего не жду и от Карпина. Но ключевым игроком в составе «Спартака» я считаю Онопко, — заявил Меувс. — Прежде всего, нам надо решить проблему Онопко, а не Карпина и Пятницкого. В Москве он не вышел на поле и, возможно, поэтому нам удалось нейтрализовать нападающих, которые не чувствовали поддержки из глубины. Теперь с его появлением, думаю, иначе сыграет Ледяхов.

Матч покажет, каким странным образом была решена проблема Онопко...

Александр Федоров, Фото «СЭ»

В Бельгии Романцев не мог рассчитывать на дисквалифицированных Черенкова и Бесчастных. С незалеченными травмами на матч отправились Попов и Радченко (это в итоге и аукнется в конце первого тайма). В те годы обойма красно-белых не позволяла всерьез варьировать состав.

В то же время в дубле красно-белых феерил молодой Андрей Тихонов, но с «Антверпеном» ему сыграть было не суждено — не успели сделать загранпаспорт...

— Бесчастных тогда в Бельгию не полетел, взамен него взяли моего друга Гашкина. А мне визу не успели оформить. Понятно, что расстроился. Но претензий никому не предъявлял. Молод слишком был. Нет — так нет, — вспоминал спустя много лет Тихонов.

По закону подлости Тихонов вышел в основе «Спартака» против «Динамо» (3:0) в следующем после бельгийского фиаско матче и забил свой первый гол за красно-белых.

Бакшеев растворился на поле — засмотрелся на стадион

Кубок Кубков

1/2 финала

«Антверпен» (Бельгия) — «Спартак» (Россия) — 3:1 (1:1)

Голы: Радченко, 10 (0:1), Чернятински, 38 (1:1), Яковлевич, 67 (2:1), Ленхофф, 78 (3:1, — с пенальти).

«Антверпен»: Стоянович, ван Вердегем (Мукрим, 88), Брукарт, Тайманс, Смидтс, Яковлевич (Эммерехтс, 83), ван Рети, Сегерс, Северейнс, Ленхофф, Чернятински.

Гл. тренер — Вальтер Меувс.

«Спартак»: Черчесов, Хлестов, Иванов, Попов (Гашкин, 42), Писарев, Чернышов, Онопко, Карпин, Пятницкий, Ледяхов, Радченко (Бакшеев, 43).

Гл. тренер — Олег Романцев.

22 апреля 1993. Антверпен. Босэйлстадион. 11128 зрителей.

Первый матч — 0:1

Матч начался для гостей как нельзя лучше. Уже на 10-й минуте показалось, что интрига в этой полуфинальной паре окончательно убита. Пятницкий отдал пас Ледяхову, который выполнил классную верховую диагональную передачу в штрафную. Радченко ударом головой поймал на противоходе Стояновича — 1:0. И 2:0 по итогам двух встреч. Теперь хозяевам нужно было забивать аж три мяча! Едва ли кто-то тогда мог предположить, что миссия выполнима.

Да и в целом спартаковцы смотрелись предпочтительнее в первой половине тайма. Ледяхов неплохо взаимодействовал с Пятницким в середине поля, Писарев и Карпин шустрили на флангах, Онопко пытался дирижировать из глубины. После одной затяжной атаки все тот же Радченко получил мяч в центре штрафной, но толком не смог пробить.

Уже после игры рулевой бельгийцев предположил, что спартаковцы встали после 30-й минуты и подарили «Антверпену» победу. Более того, Меувс посчитал, что гости проявили определенное неуважение к его команде: «После первого гола в действиях игроков «Спартака» чувствовалось зазнайство. Вместо того, чтобы бороться за каждый мяч, они стали свысока относиться к моим игрокам».

С этим утверждением можно согласиться с большой натяжкой. Действительно, после получаса игры хозяева добавили в движении, перехватили инициативу, но о том, чтобы подопечные Романцева «сдулись» перед перерывом, говорить не приходится. Хотя гол на 35-й минуте все же пропустили. Не обошлось в том эпизоде без определенного везения в пользу бельгийцев. После удара со средней дистанции мяч угодил в спину Чернышову и отскочил точно на ногу Чернятински, который воспользовался своим шансом на все 100.

«Спартаку» практически тут же удалась симпатичная атака, в результате которой Писарев после контакта с защитником соперника рухнул на газон. Арбитр фола не увидел, посчитал, что бельгиец сыграл в мяч.

Но хуже другое — перед самым перерывом Попов и Радченко поочередно захромали и попросили замены. И вот тут-то и вышли на первый план кадровые проблемы гостей. На поле появились Бакшеев и Гашкин, которые игру явно не усилили. Да и могли ли? Опыта и мастерства им не доставало. Комментатор матча Владимир Перетурин в своем телерепортаже не мог скрыть отчаяния: «Прямо какая-то эпидемия травм! «Спартак» остался без атаки!»

— Существовала и объективная причина неудачи — команда, на мой взгляд, была недоукомплектованной, — скажет позже Дмитрий Попов. — Но все равно — бельгийцев мы должны были проходить. Дома 1:0 выиграли. А после того, как и там открыли счет, им уже нужно были забивать три мяча. Но еще в первом тайме получили травмы Радченко и я, а на скамейке не хватило людей, которые могли бы поддержать заданный темп.

В 2009-м Романцев в знаменитой рубрике «СЭ» «Разговор по пятницам» вспомнил о тех заменах: «В первом тайме у «Спартака» двое сломались — и больше ставить было некого. Бакшеев на поле растворился. После матча втолковываю ему что-то, а он в ответ: «Я никогда такого красивого стадиона не видел — вот и засмотрелся по сторонам».

Бедняге Бакшееву вообще здорово досталось в том интервью от легендарного тренера: «Таких Андрей Петрович Старостин называл «мышь в крупе». Ешь-пьешь, зарплата капает — и ни за что не отвечаешь. Красота! В «Спартаке» того поколения Бакшеев один из немногих, кто не стремился попасть в состав. Зачем? Там пахать надо, ругать будут, травму можно получить».

Бакшеев сыграл за основу «Спартака» всего 3 матча, далее в его карьере были «Техинвест», красноярский «Металлург», «Сатурн» и «Носта».

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Если бы Пятницкий забил...

Гашкин, который также не задержался надолго в составе красно-белых, лучше вошел в ту игру. Сразу после перерыва его вывели на ударную позицию, но он катнул мяч точно в руки Стояновичу. А уже ближе к концу блеснул дриблингом, обыграв сразу двоих соперников, но все тот же Бакшеев неправильно открылся.

Начало второго тайма осталось за гостями (это вновь к вопросу о весьма спорном заявлении Меувса). Только на исходе часа игры бельгийцы действительно прижали «Спартак». У красно-белых перестало что-либо клеиться впереди. Да и судья начал свистеть исключительно в одну сторону. 67-я минута стала серьезным звонком для москвичей. Последовала фланговая передача, и Яковлевич, опередивший Чернышова, поразил ближний угол. Черчесов не выручил. Запахло бедой.

Однако спустя буквально пять минут Пятницкий мог все вернуть на круги своя. Обокрав защитника, хавбек вышел один на один с голкипером, пробил в нижний угол, но вратарь носком бутсы перевел мяч на угловой.

— Эх... А нужно было совсем чуточку приподнять мяч. Я попытался, но мяч меня не послушался. И все..., — сокрушался после матча Пятницкий.

Пропущенный мяч не выбил гостей из колеи. Игра пошла на встречных курсах. Нет никакой уверенности, что «Антверпен» забил бы третий гол и прошел бы дальше, если бы не неожиданное решение арбитра...

«Я просто толкнул Чернятински, а он упал в штрафной и начал корчиться от боли»

Видеоповторы не дают четкого представления, что же на самом деле произошло на роковой для спартаковцев 78-й минуте. Ключевой эпизод встречи остался за кадром. Хозяева подавали головой, москвичи не без труда отбились, и когда уже мяч находился на половине поля «Антверпена», арбитр Корадо свистнул...

Португальский рефери побежал через полполя к своему помощнику и после консультаций вдруг предъявил красную карточку Онопко. Но это еще полбеды. Судья поставил пенальти в ворота красно-белых!

В это время Чернятински корчился от боли в штрафной спартаковцев, закрыв лицо руками. Судья на линии под влиянием команды хозяев (сам он, похоже, тоже не видел момента падения нападающего) посчитал, что игрок гостей нарушал правила, ударив бельгийского форварда. Но даже если это была не симуляция, а реальный фол, наказывать следовало точно не Онопко, а Иванова. Виктора вообще не было рядом с Чернятински, он его не мог тронуть при всем своем желании! По всей видимости, бельгиец спровоцировал Иванова, а арбитры «купились» на многочисленные апелляции хозяев.

— А какие у меня могли сложиться отношения с Чернятински в той встрече? — задавался вопросом после финального свистка Иванов. — Если он весь матч то подтолкнет, то плюнет, то просит сочувствия у судьи, то апеллирует к болельщикам? Романцев, правда, предупреждал, что Чернятински будет часто нас провоцировать. Жалко, что я попался. Нет, я его не ударил. Толкнул. Просто толкнул и все. А он улегся на траву и стал корчиться от боли. Притворялся, понятно. Ведь когда судья достал красную карточку и назначил пенальти, Чернятински, как ни в чем не бывало, встал и пошел. Почему удалили Онопко? Так судьи сами ничего не видели! Они принимали решение, по-моему, со слов бельгийца! Ни основной арбитр, ни боковой не смотрели в тот момент, что происходило в штрафной. А потом взяли и наказали нас по полной программе. Значит, кому-то это было нужно!

Сам пострадавший Онопко предположил, почему с поля пришлось уйти именно ему: «Я ведь когда увидел, что боковой судья подзывает к себе главного, почувствовал, что они что-то замышляют. И как капитан решил разобраться, какие к нам претензии. А они подумали, что я тот самый человек, который обидел Чернятински и якобы идет оправдываться. Если бы я знал, что все обернется удалением, остался бы на месте».

Однако факт остается фактом. «Спартак» остался вдесятером, а Ленкхофф с «точки» не промахнулся — 3:1.

«Арбитра как будто подменили во втором тайме, — резюмировал Перетурин. — Сказался опыт бельгийцев даже не столько в игре, сколько в умении влиять на судью. Падения, апелляции... Коррадо словно ждал повода, штрафовал спартаковцев безбожно и безжалостно!»

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Онопко оправдали, матч не прееиграли

— Я, например, без сознания был после «Антверпена», — вспоминал недавно главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью обозревателю «СЭ» Александру Львову. — Идет игра, подача в нашу штрафную, мы отбиваемся. Проходит минута, вторая. Мяч уже у штрафной соперника. Тут судья свистит и назначает пенальти в наши ворота. Я вообще не мог понять, что случилось. Проиграли 1:3 команде, которая точно нас не сильнее. А нам пенальти поставили на ровном месте, игрока удалили ни за что. Онопко ведь потом оправдали. Вопиющая несправедливость!

Позже УЕФА снимет дисквалификацию с Онопко, перепишет карточку на Иванова, но вот результат матча не отменит. В регламенте такого пункта, к сожалению, тогда не существовало.

В 2001 году из-за подобной ошибки арбитра была в итоге переиграна встреча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов «Локомотив» — «Тироль». В ответном поединке судья Марио ван дер Энде перепутал: показал желтую карточку не Пименову, который уже имел «горчичник», а Маминову. Никто из железнодорожников поле не покинул, что дало «Тиролю» повод написать протест, который УЕФА и удовлетворил.

В оставшееся до финального свистка время Ледяхов заработал штрафной, но Пятницкий после розыгрыша «стандарта» пробил, мягко говоря, неудачно. Гости лезли вперед, однако оригинального хода в атаке никто так и не нашел. Плотный удар Иванова со средней дистанции пришелся точно в руки Стояновичу.

Финальный свисток. Ликование бельгийской скамейки. Камера выхватывает упавшего на газон от бессилия и радости Чернятински, к которому подходит Иванов. Спартаковский защитник хлопает его по спине и что-то говорит. Похоже, что-то нелицеприятное. Что именно? У Иванова, ушедшего из жизни в 2009 году, уже не спросишь...

Романцев: ни слова о судействе

После игры Олег Романцев ни слова не сказал о судействе, заострив внимание на неважной игре своей команды: «Игра говорит сама за себя. Те, кто ее видел, могли понять, что «Спартак» играл плохо. С таким отношением к делу, какое было в команде последние недели, так и должно было закончиться. Моя вина в том, что я не принял радикальных мер, чтобы изменить ситуацию».

«Судья Коррадо похоронил «Спартак». «Спартак» не очень-то и сопротивлялся». С такой шапкой на первой полосе вышел 24 апреля очередной номер «Спорт-Экспресса».

Злой гений «Спартака» Чернятински перед той печальной для российского футбола встречей заявил: «Через три месяца мне исполнится 33. Годы дышат в спину. И я не прощу себе, если мы не выиграем Кубок Кубков. Ведь это мой последний шанс в жизни. И если я его использую, мне удастся заключить контракт с США».

Его мечтам не суждено было сбыться. В финале «Антверпен» по всем статьям проиграет «Парме» будущего тренера «Спартака» Невио Скалы (1:3), а Чернятински всю свою карьеру проведет в Бельгии.

«Спартак» же 25 лет назад упустил, наверное, самый реальный шанс в своей истории сыграть в финале еврокубка.

— Не считаю, что нужно стесняться мужских слез, если ты как игрок по-настоящему переживаешь происходящее, — подчеркивал в книге обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера «Спартаковские исповеди» Валерий Карпин. — Плакал и после памятного матча 99-го года Россия — Украина, и после проигранного «Спартаком» в 93-м полуфинала Кубка кубков в Антверпене. Лучшего шанса выиграть еврокубок у нас не было никогда — ни до, ни после. И нельзя списывать всю вину на судью — хотя пенальти он дал трагикомический. Все-таки и сами мы тогда сыграли далеко не идеально...

— Году в 93-м казалось, что нет в Европе команды сильнее «Спартака». Помните? - спросил Пятницкого обозреватель «СЭ» Юрий Голышак в 2002 году.

— По внутренним ощущениям — кого угодно могли обыграть! Приблизительно такая же команда и в 95-м была... Вспоминаю, как мечтали перед полуфиналом Кубка кубков, чтобы нам «Антверпен» достался, а не «Парма» с «Атлетико». Лучше себе соперника не выбирать — до хорошего это не доводит... Вся Европа видела, что мы сильнее, но вместо «Уэмбли» отправились в Самару играть отложенный матч с «Крыльями». Не рассказать, какое это было потрясение для команды — 1:3 в Антверпене... Знаете, с чем сравнимо? Я вылетал из высшей лиги с «Пахтакором» и ЦСКА. Вот идет чемпионат, команда на вылете, наконец, вылетает — и полное опустошение. Кажется, такого быть не может. Вот приблизительно такие же ощущения были после «Антверпена». Хоть и молодой я тогда был, но понимал: больше шанса выиграть еврокубок не будет. И такой команды тоже не будет. А ведь мы тогда Кубок кубков, можно сказать, в руках держали! Газеты писали, что судья в нашем поражении виноват, но я-то понимал: только мы сами...

— Говорят, после матча один Карпин в раздевалке какие-то слова находил?

— Да, остальные молча сидели. А в перерыве, помню, я кому-то «пихал»... Даже Романцев понимал, что это не просто поражение — трагедия. Он чувствовал что-то накануне! Вспоминали потом, как предупреждал нас на предыгровой тренировке: «Если вы думаете, что уже в финале, ошибаетесь...» Вернулись в Москву — сразу человека три-четыре в дубль были переведены. Цепная реакция...