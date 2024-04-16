«Переживаю из-за войны в секторе Газа. Моя семья живет в Израиле». Интервью Бибраса Натхо

Экс-полузащитник армейцев, а ныне игрок «Партизана» ответил на вопросы «СЭ» о жизни в Сербии, событиях в Израиле, причине ухода из ЦСКА и своем будущем.

Когда узнал о произошедшем в «Крокусе», позвонил Эли Дасе

— Вы в Сербии уже пять лет. Вам нравится там жить?

— Да. Мне очень нравится Белград. Люди очень дружелюбные и всегда готовы помочь. Большинство населения хорошо говорит на английском. Здесь, кстати, есть несколько мест, которые напоминают Россию. Люди похожи своим менталитетом, языки тоже очень схожи.

— Где комфортнее: в Москве или Белграде?

— Тяжело сравнивать. Москва — огромный город со своими плюсами и минусами. Мне нравилось жить в Москве, но и Белградом я наслаждаюсь.

— Смотрели ли вы матч сборной России и Сербии?

— Не весь, но смотрел. К сожалению, после удаления Гайича началась другая игра. Составы были не равны и у России было большое преимущество.

— Год назад вы говорили, что уровень российского футбола в период отстранения стал ниже. Это заметно?

— Думаю, это нормально, когда попадаешь в такую ситуацию. Но речь больше про РПЛ. Из России уехало много качественных легионеров, ушла Лига чемпионов, Лига Европы. Очевидно, что игроки высокого уровня хотят играть в таких турнирах. К тому же еврокубки — это деньги. Клубы получают меньше инвестиций, если не играют там. Когда я говорил про уровень, я точно не имел в виду, что уровень российских игроков низкий. Но и сборной непросто существовать, играя только в товарищеских матчах. Сложно понять уровень команды.

— Помимо матча с Сербией у России была запланирована игра с Парагваем, которая была отменена из-за террористического акта, произошедшего неподалеку от Москвы. Слышали об этом?

— Да. У меня по сей день много хороших друзей в Москве. Я жил по близости с «Крокусом». Ужасно было увидеть произошедшее. Я соболезную семьям погибших. Надеюсь, такое больше никогда не повторится.

— Звонили кому-то из друзей в Москве?

— Я разговаривал с Эли Дасой. Позвонил и спросил, в порядке ли он. Он должен был вернуться в этот день в Москву. С друзьями не из футбола тоже связался.

Бибрас Натхо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Многие проблемы из-за политики

— Как воспринимаете происходящее между Израилем и Палестиной?

— Как и любой нормальный человек, переживаю из-за войны. Не знаю людей, которые могут радоваться происходящему. Моя семья живет в Израиле. Я сам мусульманин. Меня беспокоит то, что происходит. Сейчас я лишь могу молиться за мир.

— Каким для вас был день, когда все началось?

— Был шокирован фотографиями и видео, которые появлялись. Седьмое октября — катастрофа. Атаковать людей в их домах... это страшно. Не то, что ты хочешь видеть. С этого дня относительно ситуации между Израилем и Газой мы видим только плохие кадры. Мы можем только молиться, чтобы все это закончилось и наступили лучшие дни.

— Не было мыслей перевезти семью?

— Нет. Моя семья много лет живет в Израиле. Ситуация и до этого была не очень хорошая. Но такова реальность. Мы не можем каждый раз менять место жительства. Надеемся, что вскоре все наладится.

— Вы точно слышали о том, что члены Европарламента требовали от ФИФА и УЕФА отстранить Израиль от международных турниров. Как отнеслись к этому?

— Слышал об этом. Но я бы не хотел рассуждать на эту тему. Не моя работа. Это политический момент. Политика не помогает никому. Судя по моему опыту, только негативные моменты происходят из-за ее влияния. Обычные люди просто хотят жить в мире. Многие проблемы из-за политики. Поэтому я предпочитаю об этом не говорить на протяжении своей карьеры.

Бибрас Натхо. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Болельщиков ЦСКА можно понять — они очень любили Марио

— Следите ли за старыми друзьями по ЦСКА?

— Когда есть время, смотрю матчи. Я играл с несколькими футболистами из текущего состава. Саша Зделар был моим одноклубником по «Партизану». Тепло к нему отношусь. Мы несколько раз виделись с ним после его перехода в ЦСКА.

— Советовался с вами перед отъездом?

— Да. Несколько раз говорили. Он отличный парень и игрок. У него и не должно было возникнуть каких-то проблем. Саша — серьезный футболист, который много трудится. В России любят таких игроков. Я много раз говорил, что ЦСКА — хорошая команда, которая ему подойдет. Кроме того, Москва — отличный город. Несколько недель назад виделся с ним. Он доволен тем, как идут дела. Желаю ему только удачи.

— Ваш бывший тренер Леонид Слуцкий перебрался в Китай. Поздравили его с назначением?

— Слышал об этом. Василий Березуцкий и Яровинский тоже с ним. Мы с Леонидом Викторовичем на связи, несколько раз в год общаемся. Он много где поработал, попробовал много нового. Я играл с братьями Березуцкими, Олег Яровинский был нашим спортивным директором. С этими людьми я проводил раньше много времени. Поэтому и им желаю только лучшего.

— Слуцкий не боится менять обстановку.

— Если ты тренер, ты должен быть готов к этому. Нужно пробовать себя. Когда он работал в Англии, он был там первым российским тренером. А ведь там совсем другой менталитет. Но он делает это для себя. Не думаю, что все это дается Слуцкому тяжело. Он постоянно улыбается и наслаждается работой.

— Вы сказали, что он постоянно улыбается. В России его троллили за частое появление в комедийных шоу. Что вы думаете об этом?

— У каждого сейчас есть свое мнение на любую тему. Слуцкий должен делать только то, что он сам считает нужным. Это его личная жизнь. Если комедия приносит ему удовольствие, то это его выбор. Люди часто любят судить других. Но я думаю, что Леонид Викторович достаточно опытен и умен, чтобы решать, что ему нужно.

Бибрас Натхо и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— А с Бердыевым общаетесь?

— Он — один из лучших тренеров, с которыми я работал. Особенно удивляет его понимание футбола. Я многому у него научился. Он всегда помогал становиться мне лучше и точно внес свой вклад в то, кем я сейчас являюсь. В прошлом несколько раз виделись и общались. Но последний год не на связи.

— Слышали, что Дзагоев завершил карьеру?

— Да. В футболе так часто все меняется...У Алана была очень хорошая карьера в России. Если бы не было так много травм и он был бы чуть более удачлив, мог бы попробовать себя в Европе. Но такова судьба футболиста. Нельзя контролировать травмы.

— Другой ваш одноклубник, Марио Фернандес, перешел в «Зенит». Как восприняли эту новость? Фанаты были в гневе.

— Конечно, болельщиков можно понять. Они очень любили Марио. Он долго жил в России. Но никто не знает реальных подробностей этой истории. Только он сам и ЦСКА знают правду. Я бы не хотел давать этому оценку, потому что просто не знаю деталей. Но я понимаю фанатов, которые ждали его возвращения.

— Можете ли вы представить себя игроком «Зенита» или «Спартака»?

— В футболе нельзя что-то предвидеть. Конечно, если вы спросите меня об этом сейчас, я могу сказать «нет». Но иногда все идет по неожиданному сценарию. Когда я играл в ПАОКе, я и подумать не мог, что позже буду выступать за «Олимпиакос». Думаю, что и Марио не представлял себя в «Зените». Но в футболе нельзя предсказать ни результат, ни свое будущее.

— А Акинфеев все еще играет. Он для вас — один из величайших игроков в истории клуба?

— Другого мнения и быть не может! Он не только легенда ЦСКА, но и сборной России. Когда Игорь еще был моложе, он точно мог построить большую карьеру в Европе. Но он принял решение провести всю карьеру в ЦСКА. Акинфеев для меня один из лучших вратарей своего времени.

Алан Дзагоев и Бибрас Натхо. Фото Егор Алеев / ТАСС

С высокой долей вероятности закончу карьеру в «Партизане»

— Почему вы все же покинули ЦСКА?

— Я могу сказать про клуб и Россию только хорошее. Я люблю эту команду и город. Это особенный этап моей карьеры. У меня было предложение о продлении на два года, но я почувствовал, что мне и моей семье нужны перемены. Футболистам нелегко играть в России: очень много перелетов, зимой проводишь два месяца в Испании — вдали от дома. Когда моим детям было 7-8 лет, им нужно было идти в школу. Когда еще ходили в сад, я мог взять всю семью с собой на сборы на пару месяцев, но потом делать это стало намного сложнее, так как им нужно было учиться. В итоге я сказал, что очень хотел бы остаться в ЦСКА, но это решение — в пользу семьи. Именно это было причиной, почему я ушел.

— У вас были предложения от российских клубов позже?

— Не буду называть конкретные команды, но интерес был. До официального предложения не доходило.

— «Партизан» — последняя команда в вашей футбольной карьере?

— Возможно. Думаю, что с высокой долей вероятности закончу карьеру здесь. Сейчас мне 36, я чувствую себя хорошо, но я же не могу играть до 50 или 60 лет. У меня еще более года контракта. Возраст сам подскажет, когда остановиться.

— Уже думали, чем займетесь после завершения?

— Уверен, что продолжу работать в футболе. Еще не решил, в каком амплуа. Но для меня и тренерство, и менеджмент интересны. Когда придет время завершить карьеру игрока, тогда и приму решение.

— Можете представить, что поработаете тренером в России?

— А почему нет? Если такая возможность будет. Никогда не знаешь, куда занесет жизнь. От России у меня только положительные впечатления. Если будут предложения, я, конечно, рассмотрю.

— То есть, если позвонит Гинер, даже думать не будете?

— Я очень его уважаю. Обдумаю любое его предложение. Я провел очень хорошие времена в его клубе.

— Гинеру невозможно отказать?

— Ха-ха! Ну, сейчас все же еще тяжело говорить. Все может поменяться, никогда не знаешь, что произойдет. За годы работы в ЦСКА я узнал много людей — от фанатов до руководителей клуба. Это было бы чем-то особенным поработать в ЦСКА в другом амплуа.

Бибрас Натхо. Фото ПФК ЦСКА

Блиц

— Лучшая русская еда?

— Я всегда ел спагетти и мясо. Не менял свой рацион даже после переезда в Россию. В Казани мы ходили в хорошие рестораны, и там мне очень нравился... Как же это называется...Рис с мясом... Плов! Но все-таки есть то, что мне понравилось больше всего, — чебурек!

— Самый крутой клуб, который хотел вас?

— Было много разных команд, о которых говорили, но официальных предложений не было. Интересовались «Шальке», «Севилья», «Милан». Был еще «Лион» и киевское «Динамо».

— Лучший игрок, с которым вы играли?

— Семак! Играл с ним по разные стороны. Еще Акинфеев, братья Березуцкие, Игнашевич. Они реально крутые!

— Ваш самый сумасшедший партнер по команде?

— В Рубине было много: Ансальди, Навас. В ЦСКА — Василий Березуцкий. Он был сумасшедшим в хорошем смысле.

— Думал, назовете Вернблума.

— Он тоже был таким на поле.

— Слуцкий или Бердыев?

— Выберу Бердыева. Это человек, который меня поменял больше всех.

— О чем вы мечтаете?

— Чтобы моя семья была здорова и был мир.