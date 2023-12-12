«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

«СЭ» пообщался с испанским тренером уральцев.

В конце августа Давид Деограсия сменил в «Оренбурге» Иржи Ярошика и тут же выдал беспроигрышную серию из пяти матчей. Сейчас оренбуржцы занимают 14-е место в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 17 матчах. Корреспондент «СЭ» пообщался с 50-летним испанским специалистом — о причинах спада «Оренбурга», судейских ошибках и любимом блюде русской кухни.

«Есть вопросы к календарю Кубка. Зачем проводить ответную игру через три месяца?»

— Давид, в РПЛ ваша команда идет в зоне стыков, а вот в Кубке вышли из группы, обыграв затем в первом матче плей-офф «Спартак». Как вам это удалось?

— Игра была очень интенсивная, особенно в первом тайме. Мы использовали высокий прессинг. Наша команда проделала большой объем работы. Что касается второго тайма, то, несмотря на удаление соперника, нам было сложнее. Мы старались атаковать через фланги, чтобы удвоить преимущество. Отмечу, что «Спартак» действовал очень грамотно, правильно работал в обороне. Но наша команда мне понравилась.

Я принял решение не выпускать лидеров в этом матче, потому что доверяю каждому игроку команды. Футболисты, которые вышли со «Спартаком», заслужили это своей работой на тренировках.

— Обратили ли вы внимание на перепалку Сивакова и Абаскаля?

— Слышал, что они там что-то говорили. Честно говоря, даже не понял, о чем была речь.

— Вас не смущает, что ответный матч пройдет через три месяца?

— Было бы лучше оба четвертьфинала проводить весной. Не понимаю, зачем делать паузу между двумя играми в три месяца. За зимнюю паузу команды могут измениться, обновиться в трансферное окно. Весной мы можем увидеть абсолютно другие команды.

— А другие вопросы к формату Кубка у вас есть?

— Конечно, есть. Матчей очень много. Думаю, что если команда вылетает из Пути РПЛ, то она не должна попадать в Путь регионов. Было бы лучше, если бы проигравшие команды в обеих сетках вылетали сразу. Иначе получается слишком много игр.

— Вы и Абаскаль — два испанских тренера в РПЛ. Есть ли у вас какие-то общие черты?

— У нас совпадает видение футбола, так как мы из одной страны. Но мы тренируем разные команды. Абаскаль — очень хороший тренер. Вижу, какую качественную работу он проделывает в «Спартаке». Могу пожелать ему удачи. Мы с ним познакомились лично только сейчас, когда играли друг против друга. Успел пообщаться и с ним, и с его испаноговорящим тренерским штабом.

— С чем связаны разные неудачные результаты «Оренбурга» в последнее время?

— Мы совершаем очень грубые ошибки. После каждой из них нас наказывают. Не думаю, что мы играем плохо, чтобы так долго не выигрывать. Заслуживаем быть выше. Мы часто атакуем, доходим до штрафной соперника, создаем опасные моменты. Но у нас не получается забить. Нужно работать над игрой в обороне и реализацией.

В матчах с «Факелом», «Ростовом» и «Балтикой» наша команда играла очень хорошо. У нас были опасные моменты, мы контролировали ход игры. Но потом с нашей стороны происходит необязательная ошибка, и мы пропускаем. Это очень обидно, и над этим нужно работать.

— Как только вас назначили главным тренером, у «Оренбурга» была очень хорошая серия из пяти матчей без поражений. В какой момент все сломалось?

— С того момента, как мы перестали играть «на ноль». Нам нужно улучшать игру в обороне — пропускаем после любой ошибки. Плюс нужно работать над реализацией.

— Цель «Оренбурга» на оставшийся сезон — не вылететь?

— Да. Наша задача — сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию — это вопрос времени.

— Если команда останется в РПЛ, ваш контракт продлится автоматически и вы останетесь тренером «Оренбурга» на следующий сезон?

— Да, все так.

Давид Деограсия. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ни разу не было мыслей уехать из России. Не привык мешать спорт и политику»

— Как состоялся ваш переход из академии «Оренбурга» в основную команду?

— Я помню этот день. Мне позвонили и предложили должность главного тренера основной команды, так как были довольны моей работой в академии. Я с радостью принял это предложение.

— Не было ли волнения и страха? Все-таки это первый ваш опыт работы главным тренером во взрослом футболе.

— Я долгое время работал вторым тренером. Поэтому без проблем согласился на должность главного тренера. Уверен, что готов к этому.

— Когда вас назначили главным тренером «Оренбурга», было много критики. Владимир Быстров, например, говорил, что РПЛ — не место для экспериментов с иностранцами. Слышали?

— Я не слышал этого. Но я уважаю каждое мнение. Такие слова меня не обижают, я просто продолжаю делать свою работу. Знаю ли я Быстрова? К сожалению, такое счастье, как знакомство с ним, мне не предоставлялось.

— Вы долгое время работали в Белоруссии. Как решились на переезд в Россию? Вас пригласил Марцел Личка?

— Мы были знакомы с Марцелом еще со времен работы в «Динамо-Брест». Видимо, он захотел, чтобы мы работали в «Оренбурге» вместе. Я был знаком и с тренерским штабом. Мне позвонили и предложили переехать в Россию.

— Сейчас вы с Марцелом поддерживаете связь?

— Мы поддерживаем контакт, конечно. Он очень хороший тренер и человек. Мы не созваниваемся каждый день, но определенную связь держим. Можно сказать, что мы друзья!

— А как вы приняли решение уехать из Испании? И как оказались в Белоруссии? Все-таки это очень разные страны.

— Я до этого работал и в Таиланде, и в Марокко. Эти страны похожи на Испанию. После этого мне предложили работу в Бресте, я согласился. Затем у меня были предложения из Китая — тренером во взрослую команду главной лиги. Также у меня появилась возможность приехать в Оренбург. Со мной связался Дмитрий Степанович Андреев (спортивный директор. — Прим. «СЭ»), рассказал про проект. Мне он понравился. Так я оказался здесь.

Согласен, что климат в сравнении с Испанией в России и Белорусии отличается. Это влияет и на жизнь, и на тренировочный процесс. Темп тренировок разный, он зависит от погоды.

— Нет обиды, что когда Марцел покинул «Оренбург», он порекомендовал руководству Ярошика, а не вас?

— Конечно, нет. Хоть мы с Марцелом и друзья, но в таком решении нет ничего страшного. Это работа, и меня такое не задевает.

— Как вы познакомились с Ярошиком?

— Здесь, в Оренбурге. У нас с ним были очень хорошие отношения. Могу отметить — он очень добрый человек. Сложно сказать, почему у него не получилось в команде. Я в то время был больше сосредоточен на работе в академии.

— Сейчас в РПЛ не так много тренеров-иностранцев. У вас не возникало мыслей уехать в связи с политической обстановкой?

— Я счастлив здесь. Мне очень нравится работа в «Оренбурге». Я в восторге от людей тут, со всеми у меня хорошие отношения. Руководство поддерживает меня. И у меня никогда не было мыслей уезжать отсюда. Я работаю, тренирую команду — и точка. Не привык смешивать политику и спорт.

Давид Деограсия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы каждые две недели ездим и играем на натуральном поле, а к нам команды приезжают играть один раз за сезон. Кому хуже?»

— Вы встречались с руководителями судейского корпуса РФС — Милорадом Мажичем и Павлом Каманцевым. Было много вопросов?

— Не так уж много. Больше было сомнений по поводу эпизодов наших матчей. Каких? Например, я не понимаю, почему в матче с «Факелом» не удалили нападающего соперника за фол на Пересе. Для меня это красная карточка. Также в матче с «Ростовом» не назначили пенальти за игру рукой.

— Повлияло ли судейство в матчах «Оренбурга» на результаты команды?

— Я никогда не буду прятаться за судей, используя их как отговорку. Нам нужно лучше делать свою работу, вот и все.

— Руководители «Оренбурга» часто критикуют судейство.

— Лучше один раз увидеть, чем сейчас сказать тысячу слов.

— Как оцените уровень судейства в российском чемпионате?

— Видно, что арбитры стараются делать свою работу лучше. Могу пожелать им удачи. Пусть продолжают.

— Говоря о матче с «Ростовом», Валерий Карпин раскритиковал искусственное поле на «Газовике». Вам есть что ему ответить?

— Все мы видели матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже. Если сравнить наши поля, как думаете, где играть для футболистов опаснее? Неужели у нас риск получить травму больше? Я уважаю каждое мнение. Но слова Карпина не разделяю. Не согласен с ним. Мы каждые две недели ездим и играем на натуральном поле, а к нам команды приезжают играть один раз за сезон. Кому хуже?

Мы сильны дома не только из-за искусственного поля. Любая команда в домашних условиях чувствует себя лучше. Точно так же можно сказать, что на выезде нам сложнее выиграть из-за поля. Возможно, натуральный газон в целом лучше искусственного. Но необходимо учитывать и климат региона. Вы знаете, какая погода в Оренбурге? Тут было бы очень сложно поддержать натуральное покрытие в хорошем состоянии. А если газон испортится, то риск получить травму для футболистов будет намного больше.

— У «Оренбурга» есть база с натуральным полем. Почему команда не тренируется там?

— Условия там сейчас не очень хорошие. Мы приняли решение пока что тренироваться на «Газовике». Может, в будущем ситуация изменится.

— Впереди трансферное окно. Какие позиции нужно усилить «Оренбургу»?

— Сначала нужно понимать, кто уйдет. Наше руководство ведет постоянный поиск кандидатов на усиление.

— Очень много слухов про возможный уход Веры в «Локомотив». Он покинет команду зимой?

— До меня доходило много слухов, в том числе и про Веру. Я знаю, что переговоры действительно были. Что происходит сейчас — не могу сказать. У меня нет информации, что он уходит от нас.

— То есть замену искать не начали?

— У нас всегда есть кандидаты на замену игрокам. И речь не только про Веру. Мы всегда готовы к любому развитию событий. Если какой-то игрок от нас уходит, у нас есть варианты, кого можно пригласить на его место.

— «Оренбург» сильно зависим от латиноамериканских лидеров?

— Конечно, они сильные игроки. Но для нас важен каждый. Посмотрите на тот же матч против «Спартака». Игроков из Латинской Америки было не так много. Мы доверяем всем футболистам.

— Какое главное отличие футбола в России от Испании?

— В Испании повыше мастерство и уровень футболистов. Там решения принимаются быстрее. В этом, пожалуй, главное отличие.

— Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

— Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

— Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге» — согласитесь?

— Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов.

— Сейчас в Испании из российских футболистов выступает только Арсен Захарян. Следите за его игрой?

— Слежу за Арсеном. Сейчас он проходит период адаптации, и ему тяжеловато. Уверен, что Захарян справится. Он очень перспективный игрок, ему по силам закрепиться в «Реал Сосьедад». Арсен будет стараться, и у него все получится.

— Вы работали и жили в Испании. Какой российский клуб самый популярный там?

— Сейчас, конечно, «Зенит». О нем говорят больше всего. Это понятно, ведь эта команда последние годы больше других российских клубов играла в еврокубках. В Испании смотрят такие турниры и видят там в основном питерцев.

Хотя люди, которые следят за футболом, знают и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» с «Ростовом». У них были победы над «Реалом» и «Севильей».

Давид Деограсия. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ни разу не пробовал водку. Люблю русский борщ, но без сметаны»

— Ваше впечатление от Оренбурга как от города? Есть любимые места?

— Больше всего времени я провожу на нашем стадионе на работе. У нас есть очень красивая набережная на реке Урал, там можно заниматься спортом и гулять. Нравится пешеходная улица Советская. Мне нравится прогуливаться по Оренбургу. Хоть сам город и маленький — жить в нем очень комфортно. Ко мне всегда все относятся с уважением. Очень благодарен людям в России.

— Вас часто узнают на улицах?

— Да, очень часто. Болельщики всегда очень вежливо просят о фото. Я их очень люблю!

— Мы говорили про главное отличие России от Испании в футболе. А какое главное отличие в быту? Что удивило вас в России?

— В первую очередь я ощутил большую разницу в климате. Здесь очень холодно! Люди больше проводят времени у себя дома, на улице почти никого нет. В Испании сейчас теплее, поэтому людей на улице намного больше, чем здесь.

— Вас шокировали российские холода?

— Впервые я попал в похожий климат в Белоруссии. Поэтому примерно понимал, чего мне ожидать в России. В Оренбурге пока сильных холодов не было.

— Вы помните, когда первый раз увидели снег?

— Был очень веселый опыт! В Бресте мы увидели снег в первый раз и начали играть как дети. Немного поиграли в снежки. Было интересно!

— У вас есть любимый город в России?

— У нас было несколько выходных, и я слетал в Санкт-Петербург. Побыл там пару дней и понял — это просто невероятный город. Отметил бы еще Москву и Воронеж. Но если нужно назвать лучший — безусловно, Санкт-Петербург.

— Что вас впечатлило там больше всего?

— Я посетил Петергоф и Эрмитаж, погулял по центру. Мне понравились рестораны, архитектура. Еще была возможность прокатиться там на корабле, мне повезло, что я приехал туда в хорошую погоду. Очень много исторических зданий, церквей — все очень красиво!

В России много разных городов — мне нравится и Сочи, и Москва, и Воронеж. Это все очень разные места. Когда в стране есть из чего выбрать — это очень хорошо. Этим и прекрасна Россия!

— Вы увлекаетесь историей?

— У меня есть привычка — прежде чем ехать в новый город, я стараюсь почитать о его истории, узнать интересные места там.

— Уже успели попробовать русскую кухню?

— Конечно — блинчики, сырники, борщ! Все очень вкусно. В Белоруссии еще пробовал драники.

— И какое ваше любимое блюдо русской кухни?

— Мне очень нравится борщ, но без сметаны. Я не люблю сметану.

— У Валерия Карпина в «Ростове» есть строгий рацион питания для футболистов. В частности, нельзя кушать сахар. Есть ли в «Оренбурге» запрещенные продукты?

— У наших футболистов есть список, что можно и нельзя есть. На постоянной основе мы проверяем процент жира. В этом плане мы все контролируем.

Игроки приходят за полтора часа до начала тренировки на совместный завтрак. Обедаем после тренировки тоже все вместе. Наш доктор подготавливает меню.

— Какие блюда вашим футболистам есть нельзя?

— Мне не нравится запрещать. Я надеюсь, что футболисты сами отдают себе отчет в плане питания. Если кто-то в какой-то день съест сладкое — хорошо. Но если это делать на постоянной основе каждый день — такого допускать нельзя. Футболистам нежелательны сладкое, газировка, чипсы. Но если это один раз, то ничего страшного. Иногда этого просит тело!

Например, мне не нравится, когда футболисты едят бургеры. Они про это знают. Пока что я никого за бургером не ловил. Я доверяю своим игрокам. Им нужно подсказывать в этом плане. Но все футболисты у нас профессионалы и все понимают.

— А вы сами придерживаетесь здорового питания?

— Я стараюсь себя контролировать, но иногда могу позволить себе выйти из этого состояния. Могу съесть то, чего не должен. Например, бургер или картошку фри, ха-ха.

— Вы хоть раз пробовали русскую водку?

— Я знаю, что это. Очень опасная штука, ха-ха. Но сам никогда не пробовал ее. В своей жизни никогда не пробовал алкоголь. Ни единой капли. Мой отец был профессиональным футболистом, поэтому с детства я воспитывался в спортивной культуре. Когда ребенок маленький, он повторяет за своими родителями. Я смотрел на хороший пример своего отца и вырос без вредных привычек.

— Сигареты тоже ни разу не пробовали?

— Нет. Никогда. Ни алкоголь, ни сигареты.

— Неужели не пробовали даже испанскую сангрию?

— Даже ее не пил. Ни пиво, ни вино, ни что-либо еще никогда не пробовал. Мне нравится жить трезво.

— В последнее время очень много разговоров про то, какой город можно назвать футбольной столицей России. Как вы считаете — какой?

— У нас в России много хороших команд из Москвы — «Локомотив», ЦСКА. «Зенит» тоже очень сильная команда из Санкт-Петербурга. Но столица футбола в России — Оренбург.

— У вас есть цель возглавить российский топ-клуб, как это сделал Личка?

— Мой план на будущее — оставить «Оренбург» в РПЛ. Я благодарен за доверие руководству. Об остальном пока не думал.

— Если завтра вам позвонят из «Спартака» или «Зенита» — согласитесь уйти из «Оренбурга»?

— Нет. Моя задача в этом сезоне — оставить «Оренбург» в РПЛ. Только после этого можно о чем-то говорить.