«Спартаку» не хватило Соболева. Нигматуллин феноменален». Мнение Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко — о ничьей с «Пари НН» (0:0) .

— Cегодня вроде бы было нормальное судейство. Никто никого не вытягивал. Хотя некоторые моменты меня немного насторожили. Но в целом довольно приемлемая работа арбитра. Что касается самой игры, то никакой выхолощенности у «Спартака» после дерби я не заметил. Красно-белые хотели выиграть, давили, прессинговали. Но...

— Что «но»?

— Феноменально сыграл голкипер нижегородцев. Как Нигматуллин вытащил мяч после удара Мозеса! Да и в других эпизодах действовал очень качественно. Понятно, что «Спартак» гораздо сильнее и должен был дожимать. Но весь «Нижний» показал, что за счет сумасшедшей самоотдачи, единоборств можно набирать очки на поле «Спартака». Молодцы! Бились, пластались, да еще и момент классный имели, когда хозяев выручил Селихов.

— Игра красно-белых понравилась?

— Да как сказать... Она больше напоминала навал. Постоянные подачи в надежде, что вдруг мяч попадет сопернику в руку. В общем, часто пытались как-то запихнуть мяч в ворота Нигматуллина, не хватало комбинаций, игры низом. Гости очень прилично сыграли на «втором этаже», много подач сняли.

— Может быть, не хватило вашего «любимого» игрока — Соболева?

— Да уж, «любимый» (смеется). Думаю, его не хватило. Он умеет продавить. Выжать из эпизода максимум. Да, Соболев бы сегодня пригодился. Форвард-то он неплохой, силовой, да и пас может отдать. Но, с другой стороны, все по регламенту. За хамство надо отвечать.

— Кого выделите тогда в составе хозяев?

— Зиньковского. Вот он добавляет по ходу сезона, выходит на лидирующие позиции. Сегодня он мне понравился больше Промеса. Дирижировал, отдавал передачи. Какой навес он «выпилил» на Николсона! Единственное — возможно, ему надо немного поменять позицию.

Антон Зиньковский. Фото Александр Федоров, "СЭ"

— Где он принесет больше пользы?

— Под нападающими. Там, мне кажется, он будет выглядеть еще содержательнее и эффективнее. Отдает-то он отлично.

— Николсона опять будут критиковать после этой игры?

— Не понял, почему он пытался забить грудью после подачи Зиньковского. Думаю, у него было время, чтобы все-таки голову подставить. Неужели уже не гнется, не может сложиться? Какой-то он все-таки угловатый. По соотношению цена — качество — отдача этот нападающий не соответствует «Спартаку». Зачем таким легионерам платить огромные деньги? Только чтобы они никуда не уезжали? Так себе идея... Не знаю, посмотрим, какое решение примет по нему «Спартак» летом.

— Сегодня «Спартак» упустил шанс на второе место?

— Да все еще возможно. Наш чемпионат непредсказуем. Еще посмотрим, как «Ростов» сегодня сыграет с «Ахматом». Если команда Карпина победит, будет очень жарко в последнем туре. Вообще мы говорим о перспективах ЦСКА и «Спартака» на серебро во многом потому, что дончане сдали на финише. Но этому есть и объективное объяснение.

— Какое?

— Логистика. «Ростову» тяжело добираться на выездные матчи. Выбыли лидеры. Комличенко, Глебов, Осипенко. Команда докатывает сезон явно неоптимальным составом. Отсюда такие потери очков. Не хватило силенок. Но еще ничего для подопечных Карпина не потеряно.