«Бартез и Канисарес тоже не великаны. В детстве нравился Черчесов». Акинфеев: рождение легенды

20 лет назад Игорь Акинфеев дебютировал в РПЛ. Вспоминаем первый сезон вратаря, многократного чемпиона и обладателя Кубка России в составе ЦСКА, бронзового призера Евро-2008 и четвертьфиналиста ЧМ-2018 во взрослом футболе.

Впервые об Акинфееве заговорили еще в 2001 году, когда он играл за юношескую команду ЦСКА и стал привлекаться в юниорскую сборную России. 15-летний парень произвел впечатление на основного голкипера армейцев Сергея Перхуна.

— Помню, Сережа пришел с тренировки и говорит мне: «Слушай, такой молодой вратарь у нас появился, — рассказывала вдова Перхуна Юлия в фильме «Дневник его жены». — Перспективный. Очень трудолюбивый и, если не поймает определенную звездную болезнь, станет очень сильным голкипером». Я улыбнулась: «Конкурент твой?» Он: «Нет, но у него очень хорошее будущее».

— Кроме вратарских качеств у Акинфеева уже в юные годы присутствовала мощная харизма, — подчеркивал тренер вратарей ЦСКА Игорь Кутепов. — И в армейской школе, и в юношеской сборной России он играл за команды на год старше. В возрасте 15-16 лет это ведь заметная разница — Игорь по сравнению с партнерами был маленький, щупленький. Но строил и гонял по штрафной площадке старших ребят. Несмотря на то что рост по современным меркам у него не вратарский. Но у него настолько мощные ноги и он так здорово ими работает, что часто не берущиеся с виду мячи из углов вытаскивает. Это, кстати, тоже к вопросу о росте вратаря. Если ноги плохо работают, какого бы роста ты ни был, этим преимуществом не воспользуешься.

«Не видел еще ни одного вратаря, который так хорошо играет обеими ногами»

В январе 2003 года главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев взял на израильский сбор команды трех вратарей: 28-летнего Дмитрия Крамаренко, 21-летнего Вениамина Мандрыкина и 16-летнего Игоря Акинфеева.

В Кейсарии армейцы провели два контрольных матча с олимпийской и первой сборными Израиля. В этих играх Акинфеев (в общей сложности провел на поле 85 минут) дал понять тренерскому штабу, что на него уже можно рассчитывать в предстоящем сезоне.

«Наблюдая за игрой Акинфеева, наставники сборных Израиля не могли поверить, что этому хладнокровному, уравновешенному, точному в расчете и экономному в движениях вратарю нет и 17, — писал с места событий корреспондент «СЭ». — Ставя его на контрольные матчи с серьезными соперниками, Газзаев окончательно убедился, что его юный вратарь — абсолютно «без нервов»: не испугается ни «Реала», ни «Милана».

Тренера вратарей красно-синих Вячеслава Чанов попросили тогда дать характеристику своим подопечным:

— Мандрыкин — легкий, подвижный, прыгучий голкипер с великолепной реакцией. Единственный недостаток, связанный, видимо, с пробелами в базовой подготовке, — делает много лишних движений в штрафной, «ищет» мяч. Наша вратарская школа учит: если не будешь суетиться, мяч сам тебя найдет. Постепенно Мандрыкин к этому приходит, он — голкипер сборной: улучшилась игра ногами, прием мяча. Но с него еще требуется снять немного «шелухи» плюс добавить уверенности. Ею в полной мере располагает опытный Крамаренко, в трудных играх прошлого года продемонстрировавший высокое мастерство. В последние два года он в такой форме, в которой его давно не видели, а потому рассматривается как претендент на место в стартовом составе. Как и Акинфеев. К его характеристике добавлю, что не видел еще ни одного вратаря, который бы так хорошо играл обеими ногами. Это психологически уравновешенный парень, спокойный не по годам.

— Такое впечатление, что Акинфееву чуть не хватает роста.

— Распространенная точка зрения. Но, во-первых, это обманчивое впечатление, связанное с его возрастом. В Игоре 184 сантиметра, а Кавазашвили и Банников с такими данными были среди лучших голкиперов страны. А во-вторых, он еще будет расти (сейчас рост Акинфеева — 186 см — Прим. «СЭ»).

— Не боитесь бросать Акинфеева во взрослый футбол столь рано?

— Опасаемся, конечно. Но футбол заметно помолодел, а у Игоря устойчивая нервная система. Многое, не секрет, зависит от психологии. Кто-то лишь в двадцать пять раскрывается, а есть уникумы. Такие, как Харин, Дегтярев. Я, например, дебютировал в высшей лиге семнадцатилетним. Акинфеев же пока этого не добился. Мы его только проверяем.

«Мой невысокий рост? Бартез и Канисарес тоже не великаны»

А вот выдержка из первого большого интервью Акинфеева, которое он дал корреспонденту «СЭ» в феврале 2003 года.

— Я уже в детстве хотел стать вратарем и уже на второй тренировке занял место в воротах, — признался Игорь.

— Что обусловило выбор?

— Мне тогда очень нравился Станислав Черчесов, хотел быть похожим на него. С тех пор ни на какой другой позиции не играл.

— Что считаете своим козырем?

— Думаю, прыгучесть.

— А если сравнивать игру на выходах и на линии.

— Лучше получается первое.

— Несмотря на невысокий по современным меркам рост?

— Не знаю, почему принято считать, что вратари должны быть под два метра. Мне хватает и моих 184 сантиметров. В Европе ведь тоже играют не великаны — Бартез (180 см), Канисарес (181 см), например.

— Про ваш мощный удар складывают легенды. Мол, без труда выбиваете мяч к штрафной соперников, а при отработке ударов по воротам отходите дальше других.

— Удар поставлен действительно хорошо. С малых лет отец заставлял не полагаться на защитников, а выбивать мяч самостоятельно.

— Кого из вратарей считаете идеалом?

— Канисареса из «Валенсии».

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Дебют, сборная, комплимент Овчинникова

В начале сезона Газзаев сделал ставку на Мандрыкина. Акинфеев напомнил о себе тренерскому штабу в начале апреля в рамках Кубка российской премьер-лиги. В ответной встрече 1/8 финала турнира с «Зенитом» он на 20-й минуте заменил получившего повреждение Мандрыкина и стал одним из главных героев матча (3:1). Молодому голкиперу удалось парировать удар Осипова с пенальти.

Свой шанс проявить себя в премьер-лиге Игорь получил только 31 мая. Накануне игры с «Крыльями Советов» Мандрыкин простудился и вынужден был пропустить матч в Самаре.

И дебютант не стушевался. Здорово сыграл на последнем рубеже, не по годам умело страховал защитников на позиции либеро, а в решающий момент, под занавес встречи, и вовсе отразил пенальти в исполнении Каряки, не позволив тому стать лучшим бомбардиром чемпионата. Армейцы одержали важную победу (2:0), а Акинфеев получил от нашего издания высокую оценку — 7.0.

— Знали, в какой угол бьет Каряка? — спросили вратаря после финального свистка

— В предыдущих матчах он предпочитал направлять мяч в левый угол, но интуиция подсказала: на сей раз пробьет в правый. Я всегда заранее определяю, в какой угол прыгну, и почти не слежу за движениями соперника.

— И часто вы полагаетесь на интуицию?

— Вот вам один пример. В матче Кубка премьер-лиги я отразил удар питерца Осипова с одиннадцатиметрового, потому что заранее знал, куда он пробьет. Не знаю почему, но знал. Это как шестое чувство. А в матче Мемориала Лобановского с «Шахтером» в серии одиннадцатиметровых угадал направления трех ударов из пяти. Только вот били соперники так сильно, что дотянуться до мяча было невозможно...

После такой великолепной игры Газзаев, совмещающий работу в сборной России и ЦСКА, включил Акинфеева наряду с Овчинниковым и Мандрыкина в список футболистов для подготовки к отборочному матчу Евро-2004 с Швейцарией.

Когда Овчинникова попросили предположить, кто же будет защищать ворота нашей команды в предстоящем поединке, он удивился, почему корреспонденты не берут в расчет Акинфеева.

— Любой выбор Валерия Газзаева приму, как профессионал, — заметил «Босс». — Кстати, вы почему-то не спрашиваете про Акинфеева? А вдруг ворота сборной 7 июня будет защищать он?!

— А вам не кажется, что это из области фантастики?

— Не скажите. Я редко публично оцениваю коллег, но про Акинфеева могу сказать, что это один из самых одаренных голкиперов за последние десять лет. Его ждет большое будущее.

«У нас прекрасные отношения с Мандрыкиным»

Но в итоге Акинфеев не полетел в Цюрих, вернувшись в расположение клуба.

Несмотря на удачный дебют, в следующей игре чемпионата России — с «Шинником» — молодой голкипер остался в запасе. Армейцы не смогли одолеть ярославцев (2:2), а Мандрыкин сыграл неудачно, допустив серьезную ошибку. Поэтому в поединке против «Уралана» (2:2) пост номер один армейцев уже занял Акинфеев и так же, как его конкурент, пропустил два мяча.

— Трудно оценивать собственные действия, но матч в Элисте, как минимум, не провалил, — сказал Игорь. — Хотя обидно, конечно, что не выиграли, это была «наша» игра. Во встрече с «Ураланом» чувствовал себя уже гораздо увереннее, чем в Самаре, где дебютировал в премьер-лиге. Сыграю ли против «Торпедо»? В воскресенье будет видно.

— Акинфеев находится в хорошей форме и составляет мне серьезную конкуренцию, — заметил в свою очередь Мандрыкин. — Считаю, это идет мне на пользу, не дает расслабиться ни на секунду. В Ярославле я, конечно, допустил промах, поэтому потерял место в воротах. Но кто, спрашивается, за сезон ни разу не ошибся?! Критических слов в свой адрес от Газзаева не услышал, психологических проблем не испытываю, готов сыграть против «Торпедо».

Именно Вениамин и сыграл против автозаводцев — уверенно и без ошибок (2:0). А вот матч с «Зенитом» стал для него настоящим кошмаром. За час игры он пропустил три мяча. Причем первый и третий — на его совести. Это признал на послематчевой пресс-конференции Газзаев, с этим согласился тренер питерцев Владимир Боровичка — сам в прошлом вратарь.

В итоге на 56-й минуте на поле вышел Акинфеев, который переиграл в ближнем бою Аршавина, но не справился с обводящим ударом Кержакова. В последнем матче первого круга лидирующий в чемпионате ЦСКА был разгромлен — 1:4.

Второй круг армейцы начали с Мандрыкиным в воротах. И опять потеряли очки в игре с питерцами (2:2). После этой встречи Газзаев в очередной раз решил произвести замену на последнем рубеже.

И, по большому счету, не прогадал. Матч с «Локомотивом» 17-летний Акинфеев однозначно может занести себе в актив. Несмотря на гол, забитый Ашветией почти с нулевого угла, Игорь поразил публику своими прыжками и отменной реакцией, не позволив железнодорожникам вернуться в игру (3:1). Особенно запомнился его сейв после удара Марата Измайлова с убойной позиции

— Марат попал не в самый угол, — скромничал Акинфеев. — В такой ситуации сложиться и отбить мяч было делом техники.

— А как же тогда вы умудрились пропустить гол с острейшего угла?

— Конечно, обязан был этот угол перекрывать. Даже не видел, как мячик проскочил. Обидно.

— Мандрыкин, наверное, на вас косо поглядывает?

— Что вы, у нас прекрасные отношения.

Предостережение Черчесова

Известный хоккеист Сергей Федоров, посетивший игру, не мог скрыть своего восхищения по поводу действий Акинфеева: «Какие впечатления оставил матч? Увы, не самые лучшие — уровень нашего футбола, как мне показалось, заметно снизился. Поразил лишь вратарь ЦСКА. В 17 лет такой уверенности в своих силах и спортивной наглости нет даже у североамериканских мальчишек. А они этим славятся.

А вот Станислав Черчесов посоветовал не спешить с выводами по поводу успехов молодого голкипера красно-синих:

— Для меня слово «талант» скоро станет ругательным. На мой взгляд, им нельзя разбрасываться. Сейчас на каждом шагу слышишь: «талант» да «талант». Да, Акинфеев — способный вратарь с отличными задатками. Я за ним пристально слежу и надеюсь, что он заиграет на высоком уровне. Но представим себе абстрактную ситуацию. Парню 17 лет, а через год он, к примеру, влюбится, и для него футбол отойдет на второй план. А мы не сможем понять: вчера вроде играл, а сегодня — нет. Убежден: вратарская позиция такова, что номером один должен быть сложившийся человек. Молодой голкипер может психологически сломаться после одного неудачного матча. А потом мы будем еще пять лет ждать и переживать, когда у нас появится новый вратарь. Играть за основной состав в 17 лет дано не каждому. Все должно происходить постепенно. Правильно говорят: всему свое время. Знаете, когда я стал основным голкипером?

— В 25 лет.

— Правильно. И что? Разве чего-то не успел в своей карьере?

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«Вардар». Поддержка Дасаева

Акинфеев оставался номером один ЦСКА в матчах с «Торпедо» и «Ураланом» (в игре с элистинцами Игорь в эффектном прыжке справился с мощнейшим ударом Колодина). Казалось, он выиграл конкуренцию у Мандрыкина. Но дальше произошла катастрофа.

Команда Газзаева дома уступила «Вардару» в квалификации Лиги чемпионов (1:2), и к первому голу в ворота москвичей привела несогласованность действий Акинфеева и Шембераса.

На следующий день после провала ЦСКА Ринат Дасаев через «СЭ» поддержал своего коллегу по ампула:

«Не стал бы сваливать вину за поражение от «Вардара» на юного Игоря Акинфеева. В первом пропущенном голе его подвела несогласованность с защитником. Впрочем, вратарей без ошибок не бывает. Случалось, и я в «Спартаке» пропускал досадные мячи, но Константин Иванович Бесков продолжал мне доверять. На мой взгляд, Газзаеву нет смысла затевать очередную рокировку голкиперов, дергать ребят, потому что на данный момент Акинфеев сильнее Мандрыкина. Кстати, впервые Игорька я увидел еще пару лет назад, когда работал в юношеской сборной России. Он был на год моложе остальных, но уже тогда заметно выделялся. Почти на всех турнирах получал приз лучшему вратарю. Главное, что помимо таланта у него есть трудолюбие и огромное желание совершенствоваться».

Но Газзаев пошел на рокировку. В следующих четырех встречах Акинфеев оставался в запасе. За игру против «Крыльев Советов» Мандрыкин получил от «СЭ» 7,0, совершив четыре классных сейва. Однако на 75-й минуте вынужден был покинуть поле в связи с травмой.

Чемпион страны в 17 лет

Игорь воспользовался новым шансом сполна, уверенно отыграв следующие 6 матчей. На 21-й минуте встречи с «Сатурном» после углового Акинфеев зафиксировал мяч в руках, и в этот момент на него налетел Павлович. На Павловича налетел весь ЦСКА, на ЦСКА — весь «Сатурн», и за линией армейских ворот (!) началась рукопашная — 11 на 10 (не участвовал только голкипер подмосковного клуба Корнюхин). Чуть позже к ней присоединились запасные обеих команд. Когда судье Николаю Иванову с трудом удалось разнять противников, он, не мудрствуя лукаво, предъявил красные карточки Павловичу и Шемберасу.

«Павлович задел меня ногой по лицу, — прокомментировал случившееся Акинфеев. — Игроки ЦСКА бросились к нему, но драки не было. Просто все сбились в кучу, потолкались, и этим дело кончилось».

После дерби с «Динамо» (1:1) журналисты немного пожурили стража ворот армейцев: «Динамовцы загадали юному голкиперу всего одну сложную загадку, и он ее не разгадал. Балтиев, конечно, классно исполнил штрафной, но расстояние до ворот было довольно большим, так что вратарь мог бы выручить».

— Нет ни одного вратаря, который играл бы вообще без ошибок. Причиной же голов — по крайней мере у меня — всегда становились сомнения, возникавшие в решающие мгновения, — заметил Акинфеев в одном из интервью по ходу того сезона. — Туда двинуться, туда, а может быть, сюда? Пока размышляешь, мяч уже в воротах. Лучше, наверное, доверяться инстинкту и не менять первого решения.

В дерби против «Спартака» инстинкты его не подвели. Впрочем, матч получился довольно скучным, не изобиловал опасными моментами. Спартаковцы всерьез протестировали Акинфеева лишь один раз, и голкипер спас свою команду после прорыва Павлюченко.

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25 октября ЦСКА разгромил «Ротор» (3:0) и впервые в российской истории стал чемпионом страны.

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— Для меня была большая радость, когда в январе взяли на сбор с основным составом, — делился своими эмоциями Акинфеев. — Хотелось доказать, что чего-то стою. Чтобы меня не отправили в дубль, а оставили под основным составом. Но даже в самых смелых мечтах не мог весной предположить, что буду основным вратарем, да еще в золотом матче.

— У каждого вратаря свой фирменный знак. Кто-то, как Дасаев, хорош на выходах, кто-то, как Черчесов, в игре на линии. А Акинфеев? — спросили Чанова после золотого сезона.

— У Акинфеева сильное место — как раз уверенность. Которая передается партнерам. Он хороший подсказчик — с ним защитники уютно себя чувствуют, спокойно. И сам голову не теряет, когда «пожар» в штрафной. Когда мяч до него доходит, никаких нервов. Да и защитники оглядываются и видят, что все в порядке. Спокойствие — оно в самом деле передается. Принимает мяч Акинфеев уверенно, с выбором позиции ошибается редко. Ничего сверхъестественного, но все очень четко.

Впервые материал был опубликован 8 апреля 2021 года.