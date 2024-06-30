«Дети в динамовской академии хотят быть не как Мбаппе, а как Тюкавин». Как бело-голубые растят новых звезд

Большое интервью об академии московского «Динамо».

Школа московского «Динамо» всегда была в отечественном футболе на хорошем счету. Перечислять ее знаменитых воспитанников можно очень долго. Но она живет не одними традициями. Если для нового поколения Лев Яшин, имя которого носит клубная академия, или Виктор Царев — это кто-то из далекой истории, то Арсена Захаряна и Константина Тюкавина сегодня знает каждый. Они точно входят в число самых ярких молодых игроков нашего футбола за последние годы.

С результатами у динамовских юношей тоже все в порядке: они часто берут титулы как на уровне Москвы, так и в ЮФЛ. И из академии регулярно выходят игроки, которых согласно стратегии клуба привлекают к основному составу. В нынешнем сезоне «Динамо» наряду с «Локомотивом» и «Краснодаром» уверенно входит в тройку лидеров по различным параметрам использования воспитанников в составе — количеству игроков, матчей и проведенных минут на поле. Ярослав Гладышев, Станислав Бессмертный, Александр Кутицкий, Александр Чупаев, Иван Лепский, Егор Назаренко, Илья Купцов, Иван Зазвонкин — все они уже попробовали основной состав на вкус.

О том, как работает и благодаря чему получает такой результат академия «Динамо», «СЭ» рассказали ее глава Александр Кузнецов и директор по развитию Денис Дмитриев.

Глава академии Александр Кузнецов. Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Тюкавину и Захаряну футбол в кайф

— Как вы объясняете то, что именно Тюкавин и Захарян сумели выстрелить?

А. К.: — У них уже был высокий уровень как у футболистов. С первых же игр в ЮФЛ они обратили на себя внимание. Вышли и начали разрывать соперников. Тюкавин и Захарян сами по себе игровички. Им в кайф просто выйти на поле и порезвиться, когда нет особых турнирных задач. Это как, например, взрослые с детьми играют во дворе.

Д. Д.: — Помимо того что Тюкавин и Захарян выполнили основную цель академии, став футболистами основного состава, они внесли и огромный вклад в улучшение нашего имиджа. То, как быстро они влились в состав и стали популярны в медиа, произвело очень мощный эффект. Про академию «Динамо» заговорили. У нас заметно увеличилось количество ребят, приходящих на просмотр в центральную академию. Для детей Тюкавин и Захарян являются примером для подражания. Мы наконец-то стали слышать, что ребенок хочет быть не как Мбаппе, а как Тюкавин. Это важная история.

— Есть мнение, что юные футболисты все как один не слишком интеллектуальные и воспитанные ребята. Это стереотип?

А. К.: — Мы ведь воспитываем не только футболистов, но и стараемся вырастить из них хороших людей. Некоторых игроков, которые уже в основном составе, знают с детства. А дети бывают разные. Многих довелось повидать за годы работы. Были очень прилежные ребята — например, Слава Грулев или Саша Кутицкий. Мы не раз разговаривали с мамой и папой Арсена — у него очень серьезные, правильные родители и внимательно занимаются воспитанием сыновей. И к Арсену не было ни одного замечания за все время, а он у нас с 13 лет. Его или Грулева приводим как пример целеустремленности до сих пор. А, например, Бессмертного выпроводили из ЦСКА. А мы его взяли на испытательный срок. Говорю ему: «Стасик, хочешь играть в футбол? Хочешь, чтобы проблем не было? Веди себя нормально, и к тебе отношение будет хорошее». Парень в итоге нормально сдал экзамены, окончил школу и сейчас в основном составе. В его команде были более искусные и креативные футболисты, но по желанию и старанию Бессмертный их превосходил. Он выносливый, без страха и упрека, в единоборстве никогда ногу не уберет.

— Про Захаряна вспомнили, а Тюкавин?

А. К.: — Костя вообще у нас с малых лет, все знают его историю. Кстати, его папа, будучи заслуженным мастером спорта, чемпионом России и мира по хоккею с мячом, всегда проявлял исключительную тактичность и деликатность, никогда не вмешивался. Я с ним разговаривал всего два раза. Первый — когда Костю переводили из команды 2001 года в свой 2002-й, нужно было это объяснить. Второй — просто встретились на торжественном вечере и перебросились парой фраз. Костя всегда был лидером. Даже когда одно время были проблемы, он не попадал в состав, мы все понимали и знали, что у Тюкавина очень хорошие задатки. И сейчас он их проявляет: лучший бомбардир и лучший ассистент команды, лидер премьер-лиги по системе «гол + пас». Каждый раз радуюсь, когда он забивает. Костя наш парень.

— Что для Тюкавина лучше: уйти в европейский топ-клуб или отыграть всю карьеру за «Динамо»?

А. К.: — Я как динамовец до мозга костей с пяти лет, конечно, хочу, чтобы он провел всю карьеру за «Динамо». Может быть, мы с ним спустя 48 лет чемпионами станем, имея игрока такого уровня в составе. Титулы с помощью серостей не выигрываются. Должны быть три-четыре ярких футболиста. Сейчас они есть, и Костя в их числе. С другой стороны, для развития игрока естественно, когда он хочет играть на хорошем уровне. Захаряну, можно сказать, повезло. Он заслужил переход в «Реал Сосьедад» и по праву там находится. Но и Тюкавин от него далеко не ушел. Так что решать будут сам Костя и руководство «Динамо».

— Есть ли сейчас в «Динамо» игроки, перспективы которых схожи с перспективами Захаряна и Тюкавина?

А. К.: — Да, такие игроки есть. Но по понятным причинам фамилии их называть я не буду.

После всех восторгов по поводу Тюкавина и Захаряна полтора года назад на совещании в академии я сказал: «Мы долго не проедем на Арсене и Косте». Надо новых растить, они есть, им нужно помогать. Если воспитанники не дотягивают до уровня основного состава, значит, надо спрашивать с людей, которые работают в академии, то есть с меня.

Арсен Захарян в академии «Динамо». Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Захарян — системообразующий игрок

— В том, чтобы «башню не сбило», очень важный фактор — внимание публики и прессы, не так ли?

А. К.: — В свое время Шварц был очень недоволен, что Арсен нарасхват у СМИ. Ребята порой очень неровно проходят испытание медными трубами. Бывает, это затягивает и даже выбивает из футбольной колеи. Судите сами: Захаряну 18 лет, он феерил, забивал. Потом у него спад из-за травмы, и сразу начинают писать: «Захарян кончился». Подождите, ему еще лет 15 играть!

— В чем, по-вашему, уникальность Захаряна?

А. К.: — Арсен очень быстро адаптируется к новым условиям. Когда он вышел на первую игру в ЮФЛ с «Рубином» за команду на год старшего возраста — 2002 года, у Захаряна ушло совсем немного времени для того, чтобы освоиться и стать одним из ключевых игроков. Арсену потребовалось полторы игры, чтобы начать что-то создавать в основном составе и забить «Ахмату». С каждым матчем он улучшал игру и адаптировался. Это очень хорошее качество. Читаю испанскую прессу — там его уже признали. Сначала не понимали, что это за футболист, а сейчас он провел два-три матча в здоровом состоянии, забил, и все пишут — топ-футболист. Таких, кстати, ребят я пока не вижу на горизонте, чтобы настолько ловко переходили с одной ступени на другую.

Директор по развитию академии «Динамо» Денис Дмитриев. Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Д. Д.: — Арсен, пусть и не показывает яркой игры в какие-то моменты, вместе с тем никогда не падает ниже определенного уровня. Есть такие футболисты, которые могут не феерить, пусть от них этого и ждут, но всегда играют достойно. Таким был, например, Сергей Игнашевич — мог допускать ошибки, за которые его критиковали, но уровень он всегда выдерживал. И с Арсеном то же самое. Он системообразующий футболист, который будет ключевым в команде, в каком бы состоянии ни находился.

— Пока у Арсена всего один гол в ла лиге. Слабый результат?

А. К.: — Я за это не переживаю, потому что забивать — не основное занятие Арсена. Он подносчик снарядов, причем очень качественный. Поэтому мне важнее было, чтобы он влился в команду, запомнился яркими действиями. Конечно, сейчас смотреть все игры Захаряна, к сожалению, не получается, в отличие от времени, когда он выступал за «Динамо».

— Видели видео пару лет назад, где его Хави приглашал на тренировку «Барселоны»?

А. К.: — Нет. Зато известный в прошлом игрок «Барселоны» Хосе Бакеро, работавший директором их академии, приезжал на наши матчи и просил встречи со мной. Спросил: «Что вы сделали для того, чтобы у вас вырос Захарян?» Отвечаю: «Мы ему не мешали». Имея в виду, что мы не загоняем его в какие-то тактические схемы, не заставляем ползать в подкатах и так далее. Дальше уже все придет. И физическая форма, и атлетизм и так далее.

— Почему на одного Захаряна в той же Испании вырастает целая охапка сопоставимых по классу футболистов?

А. К.: — В Европе вообще игроки по-другому растут. Я разговаривал с коллегами из Италии, Франции, Германии. Если люди видят, что в 14-15 лет у игрока есть предпосылки, то они сделают все, чтобы вытащить его на высокий уровень. Как именно — не расшифровывают. И вот после одного из таких диалогов я пошел и посмотрел матч. «Эвертон» стоял на вылет из АПЛ, а на ключевую игру, где нужно обязательно выигрывать, выходит 18-летний центрфорвард из академии. Плюс на замену появляется 17-летний центральный полузащитник. Можете себе такое представить в нашем футболе?

Константин Тюкавин (слева) в детстве. Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Новая жизнь для родового гнезда

— За счет чего динамовская академия столь успешна?

А. К.: — Воспитанники, пополняющие основу, у нас всегда были, пусть и не такие яркие, как Тюкавин или Захарян. Уже этой зимой группа игроков 2005 года рождения ездила на сборы с главной командой. Мы пообщались с главным тренером Марцелом Личкой — ребята проявили себя очень неплохо. Но за счет улучшения методических качеств работы в последние годы мы поправили акценты на модель игры, системность тренировочного процесса. Наверное, поэтому академия стала воспитывать более качественных футболистов.

Д. Д.: — Академия живет по пятилетней стратегии развития детско-юношеского футбола, это четкий план, по которому она работает. Понятно, что происходящее на поле сложно спрогнозировать. Но с точки зрения организационных процессов важно было наладить долгосрочное поступательное развитие, чтобы академия ни в чем не нуждалась, а талантливые тренеры спокойно работали.

— Что можно сказать про инфраструктуру академии?

А. К.: — В прошлом мы давали результаты вопреки тому, что у нас было. В последние годы ситуация очень заметно улучшилась. Сейчас мы арендуем поля в «Лужниках». Старшие возрасты — ЮФЛ и молодежные команды — тренируются и играют на базе в Новогорске. Для самых младших ребят огромным подспорьем стал недавно открытый новый манеж. Наша главная надежда сейчас — уже готовый проект академии, который будет реализовываться при участии ВТБ. Наше родовое динамовское гнездо, долгие годы располагавшееся в Петровском парке, обретет вторую жизнь. Это будет большой комплекс со всем необходимым — поля, манеж, интернат и все остальное. Сейчас мы ждем его появления и используем на 150% то, что у нас есть. Включая и внедрение новых технологий, и медицинское обеспечение. Их использование помогает нам оценивать того или иного футболиста в плане его перспектив и попадания во взрослую команду.

Д. Д.: — Да, мы очень надеемся, что академия наконец получит свой дом. Текущая разобщенность тренировочных локаций в Москве, безусловно, усложняет логистику и увеличивает расходы на содержание академии. Но это проблема не только и не столько Москвы. У нас же работает сеть филиалов, и мы видим уровень развития инфраструктуры в регионах. С помощью РФС ситуация улучшается, но полей в России все равно не хватает. И мне кажется, что нашему футбольному сообществу совместно с бизнесом надо в ближайшие годы найти типовые решения, которые бы обеспечивались финансированием по принципу ГЧП (государственно-частное партнерство. - Прим. «СЭ») или выгодного банковского кредитования. Мы тоже будем участвовать в реализации этих проектов. Ребят занимается очень много, Россия — футбольная страна. Но растут они зачастую в условиях, далеких от идеала.

— Но с тренерскими кадрами у нас ситуация лучше?

А. К.: — Даже сейчас хороших детских тренеров в Москве раз-два и обчелся, не говоря уже о регионах. Мы делаем ставку на молодых ребят, отдавая приоритет нашим воспитанникам. У нас хорошая методика, мы берем поначалу неопытных специалистов и по полочкам для них все раскладываем. Среди тех, кто прошел таким путем, — Паша Алпатов, нынешний главный тренер «Динамо-2». Парню 34 года, у него всю жизнь была тяга к футболу. Он играл в динамовской школе и всегда был креативным и смышленым, но не смог стать профессиональным футболистом. А сейчас это качественный тренер с хорошим стержнем. И таких ребят у меня сейчас, наверное, 70-80%. Из нашей академии вышли Вадим Гаранин, Михаил Галактионов, Сергей Матвеев, Александр Точилин, Кирилл Новиков, Виталий Гришин. Это всё люди, которые к нам пришли зелеными пацанами, поднаторели в профессии и работают на достаточно высоком уровне. Мы готовим не только футболистов, но и врачей, тренеров.

Марцел Личка. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как часто вы общаетесь с Личкой, насколько плотно он следит за юношеским футболом?

А. К.: — Повторюсь, старшие ребята тренируются на клубной базе. Естественно, Марцел каждый день на глазах наших воспитанников, заряжает их эмоциями. Когда ребята постоянно видят и главного тренера, и весь основной состав, им понятно, по какому пути они могут пройти в ближайшем будущем. Что касается самого Лички, не раз общались, он приходил на матчи молодежной команды. Конечно, постоянно так делать ему не дает занятость с основой. Но в штабе есть люди, которые рассказывают ему о перспективных футболистах, например из «Динамо-2». Основные аспекты развития молодых футболистов Марцел, конечно, знает. Это большой плюс. Прошедшей зимой на сборах в Турции параллельно работали основной состав и «Динамо-2», с которым приехали несколько футболистов из молодежной команды. Поэтому Марцел и спортивный директор клуба Желько Бувач могли постоянно видеть и оценивать ребят, подтягивать лучших к первой команде.

Д. Д.: — Марцел очень позитивный человек. Чисто по-человечески он очень сильно заряжает, в том числе и академию. В Новогорске он часто заходит к детям в интернат. Для Лички в порядке вещей приободрить ребят, перекинуться парой шуток. А для детей это огромный стимул стараться и расти.

— А как вели себя в этом плане предшественники чеха?

А. К.: — Хочу вспомнить добрым словом и Сандро Шварца, который тоже дал академии очень большой импульс. Как у нас шутят, если бы в Москву приехал не он, а какой-то другой тренер, Захарян и Тюкавин до сих пор в «Динамо-2» играли бы. Шварц не боялся работать с молодежью и несколько раз собирал наших тренеров — обсудить концепцию, общую подготовку, ведение игры и так далее. Конечно, атмосфера, которая создается главным тренером, очень важна и на более низких ступенях — администратор, воспитатель, футболист, тренер академии и так далее. Сейчас наш клуб — это большой дом в хорошем смысле, где находятся правильные люди с правильными футбольными мыслями и пониманием, как и что должен делать. И это очень приятно.

— В последнее время много воспитанников дебютировали за «Динамо». Для вас праздник, когда молодой футболист выходит за основную команду?

А. К.: — Не могу сказать, что я поднимаю бокал шампанского после этого, но мне очень приятно. При Сандро я приходил на матч и знал, что кто-то из академии будет в составе на 100%. Вопрос — кто и на какой позиции. В предыдущие сезоны часто замечал, что были невыразительные первые таймы. И если в перерыве выходят Гладышев, Тюкавин, который тогда мало играл, остаются на поле Захарян и Федя Смолов, начинается игра. У динамовских ребят, когда они выходят на поле, глаза горят. Да, молодые могут плохо сыграть, но точно не уступят по отдаче и ответственности. Хорошо, что в свое время это понимали Шварц и Бувач, — и поехало.

Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Дешевле организовать международный турнир в Москве, чем ехать в Турцию или Сербию

— Как влияет на работу академии текущая международная ситуация?

Д. Д.: — Сейчас детям практически невозможно выезжать на турниры в Европу, что раньше практиковалось. Но есть и плюс: компании, которые раньше тратили ресурсы вне страны, стали более активно их инвестировать внутри. Например, наш проект международных турниров, стартовавший в прошлом году, реализуется с помощью одного из наших партнеров — транспортной группы FESCO. Они оказывают нам огромную поддержку, в частности, по развитию футбола на Дальнем Востоке. Сейчас особенно важно поддержать детей, сфокусироваться на их развитии. Ведь рано или поздно все вернется в нормальное русло, и повзрослевшим детям надо будет возвращаться на международные старты. И мы вернемся с хорошей базой и с проверенными партнерами, которые будут с нами уже несколько лет.

— Как решаете вопросы обеспечения ребят игровой практикой?

Д. Д.: — Открыв филиалы в регионах, мы увидели, что система футбольных соревнований в России — на Дальнем Востоке, в Сибири, Черноземье — очень различается и зависит от логистики. Где-то ребята играют много матчей за сезон, а где-то — крайне мало. А чтобы прогрессировать, нужно играть с сильными соперниками. Мы создали свои внутренние турниры, начали с четырех и дошли до десяти в год, и увидели, что центральная академия в первые годы была просто на голову выше команд из региональной сети. Но ребята постепенно прибавляли и теперь уже могут оказывать сопротивление. Встал следующий вопрос: центральной академии в текущей ситуации тоже нужны сильные соперники помимо проводимой в Москве «Клубной лиги». По понятным причинам вывезти ребят в Европу мы не можем. Стали прицениваться к выездам в условные Турцию и Сербию. И поняли — будет намного дешевле организовать турнир с участием зарубежных команд в Москве.

— Кстати, недавно прошел Московский международный кубок FESCO с участием детских команд из пяти стран. Какие цели преследует «Динамо», организуя такие соревнования?

Д. Д.: — Это и хорошая практика для ребят, и продвижение государственных интересов на пространстве дружественных стран, где нас многие помнят и любят: Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Белоруссия. Футбол там развивается, тот же «Кайрат» по меркам российского футбола был бы в топе и по качеству команд, и по инфраструктуре. Мы заинтересованы в том, чтобы эти старые связи восстанавливать. Также в нынешнем году мы реализуем проект Единой лиги на Дальнем Востоке. Это соревнования ребят 2010 и 2011 годов рождения между командами школ Дальнего Востока, в том числе и нашего владивостокского филиала, и ведущими академиями на севере Китая. Мы проведем четыре больших турнира, объединенных общим командным зачетом, при поддержке нашего партнера — транспортной группы FESCO. Рассчитываем, что лига станет ежегодной по нескольким возрастам. Тем более что Китай заинтересован во всем новом. Также мы сделаем международным традиционный мемориал отца братьев Смертиных, проходящий в Барнауле, — туда приедут лучшие футбольные академии СНГ и России, это будет крупнейший международный турнир в Сибири. В сентябре соберем эти же коллективы в Минске, а завершим эту историю большим декабрьским турниром в московском манеже для младших возрастов.

— У этой истории есть перспективы?

Д. Д.: — Мы здесь не одиноки, потому что знаем, что проекты по международному сотрудничеству есть и у «Зенита», и у «Локомотива», и у других. Поддерживаем коллег, считаем, что это правильно. Чем больше будет матчей, где ребята могут проверить свои силы на фоне соперников из зарубежных стран, отличающихся по манере игры, по пластике, тем более подготовленными они будут потом, когда станут большими футболистами.

— Как родилась идея создания региональных филиалов академии?

Д. Д.: — После прихода в клуб нового менеджмента, в том числе из банка ВТБ, на академию было обращено пристальное внимание. Тогда в центральной академии занималось 400 с небольшим детей, сейчас вместе с филиальной сетью по России — почти 2000. С конца 2019 года по сегодняшний день мы открыли шесть региональных филиалов, по сути — отдельных академий в шести федеральных округах России. Приятно осознавать, что мы сделали это первыми из российских академий, и пока мы такие одни, но я уверен, что и другие пойдут таким путем. Мы знаем, что попытки прощупать почву уже были.

А. К.: — Причем в том числе и у меня. Коллеги спрашивают, как все работает, как все устроено. Действительно, задумались и ЦСКА, и «Спартак», и «Зенит», и «Локомотив». Многое зависит и от регионов: когда мы наводили справки, далеко не все были рады возможному появлению «Динамо» из-за появления конкуренции.

Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

— Как выбирали города, где открываться?

Д. Д.: — Из шести наших региональных филиалов три созданы с нуля, а еще три — на базе школ, которые регионы уже не могли содержать. Мы хотели не просто прийти и открыть академию, а сделать это там, где по каким-то причинам детский футбол находится не на том уровне, на котором должен. Например, наш первый филиал был открыт в Каспийске — раньше это была академия «Анжи», которая по ряду причин оказалась никому не нужной. А во Владивостоке наш филиал открыт на базе школы бывшего футбольного клуба «Луч», который перестал существовать.

А. К.: — Существовать перестал полтора года назад, а мы взяли сейчас. То есть полтора года дети тренировались неизвестно как, как и в «Анжи». Там честь и хвала директору филиала академии Магомеду Исаеву, который сохранил базовый уровень, чтобы нам не пришлось собирать всех заново.

— В чем заключается миссия региональных филиалов?

Д. Д.: — Мы хотим, чтобы каждый ребенок в регионах, у которого есть желание, попробовал стать профессиональным футболистом. Мы все знаем, как тернист этот путь. Но дать шанс мы должны, потому что это в том числе и наша социальная ответственность — клуба и его генерального спонсора. Все дети в наших филиалах занимаются бесплатно, методики точно такие же, как и в Москве, на турниры мы их возим за свой счет, экипируем. В спортивном плане им до центральной академии надо еще дорасти, но это обязательно даст плоды.

— На ваш взгляд, такая структура дает вам преимущество перед другими московскими академиями?

А. К.: — За последнее время регламент перехода игроков в детско-юношеском футболе претерпел существенные изменения по ряду критериев. В этом смысле мы находимся в более выгодном положении по отношению к другим академиям, потому что игроки филиалов — наши футболисты. Мы делаем определенные финансовые вливания, сильно помогаем методически, требуем от всех правильной работы в едином ключе. Прошла пара лет, и понемногу пошла отдача, стали появляться ребята. И мы уже знаем, что через год-два у всех филиалов вырастут хорошие футболисты 2013 и 2014 годов рождения, на которых мы рассчитываем.

Д. Д.: — Да, в регионах очень много талантливых ребят, но теперь их стало куда сложнее пригласить в Москву. А если они приезжают, отработав 10-12 лет по своим методикам, им бывает сложно влиться в уже устоявшиеся команды, потому что многое в тренировочном процессе различается.

— Есть ли за прошедшую пару лет какие-то ощутимые результаты?

А. К.: — У нас сейчас в каждом возрасте есть футболисты, приглашенные из филиалов, а то и не один. Уверен, что плоды этой работы мы продолжим пожинать и дальше. Теперь уже сами руководители филиалов и их главные тренеры подхватили наши идеи и стараются работать так, чтобы давать нам новых футболистов. Хотя когда, например, мы приехали на турнир открывать филиал в Ульяновске, то ребята из центральной академии провели матч в формате 2х10 минут и выиграли у местных со счетом 25:0. Поэтому, конечно, сначала был определенный скепсис. Но я понимал, ради чего это делается и на что можно рассчитывать. Скоро в Ульяновске эти же команды сыграют снова спустя полтора года. Вот и посмотрим, как вырос уровень у местных ребят.

Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

— Вы упомянули про нежелание видеть динамовские филиалы в определенных регионах. Это местечковая ревность или опасение, что вы заберете всех лучших?

А. К.: — Для меня очевидно, что повышение конкуренции способствует росту уровня футболистов. Не секрет, что в регионах, условно, вырастает в профессионального футболиста один ребенок за пять лет. Например, в том же Воронеже есть свой традиционный «Факел», к которому мы с большим уважением относимся. Но даже если там появятся и ЦСКА, и «Краснодар», в миллионном городе найдется место в разных академиях всем детям. Это сделает интересным городской и областной чемпионаты, плюс будут расти и игроки того же «Факела». Но со стороны местного руководства (речь не про Воронеж, а как раз про другие регионы) такая перспектива часто вызывает отторжение. Нас в свое время это очень удивляло. Мы каждый раз сидим и думаем: а что мы такого сделали людям? Не буду называть конкретные регионы, нас там все равно нет. Но ситуация сама по себе странная. Мы же заходили со своими финансами, ни у кого ничего не просили. Не отжимали какую-то школу, которая успешно работала, а мы взяли и переписали бы ее под свой бренд. Посмотрите, в Воронеже и Барнауле у нас команды выиграли межрегиональные ЮФЛ по разным возрастам, Дагестан был в тройке. У нас нет никаких камней за пазухой, мы совершенно открыты. Можно посмотреть программы обучения в интернете, почитать интервью.

— Какая самая странная история была в регионах при открытии филиала?

Д. Д.: — Когда нас попросили выйти через 20 минут. Давайте без названий города и региона. Когда мы открыли школы в Дагестане, потом в Воронеже, Барнауле и Владивостоке, искали места для двух последних филиалов, считали возможные затраты. Я объехал, наверное, половину регионов России, общаясь с региональными властями, с футбольной общественностью, изучая инфраструктуру. Один регион нам всем очень понравился, но там есть футбольная школа с историей. Мы сразу начали общение с ними, пришли и сказали: «Мы вам не конкуренты, не будем претендовать на ваших детей, готовы заключить меморандум, что у вас никого не переманиваем». Ударили по рукам на уровне городских властей и министра спорта. Причем в процессе нам звонили из регионального министерства, управления спорта города, спрашивали, когда уже открытие. И мы поехали на встречу с губернатором, условную закладку первого камня, взяли с собой руководителей клуба и ВТБ, даже подготовили памятные индивидуальные подарки. Приезжаем, выступаем с докладом, показываем наши грандиозные планы. После чего губернатор говорит: «Очень интересно. Ничего открывать не будем. Всем спасибо, до свидания». Это был грандиозный конфуз. Оказалось, что наши коллеги до этого переубедили губернатора: не дай бог запустить к нам в регион «Динамо», наш детский футбол этого не переживет. Мы вышли, сели в машины и поехали обратно в Москву.

А. К.: — При этом многие, напротив, бились за то, чтобы у них открыли академию. Когда мы решали, где открывать последние два филиала, у нас был финальный список из четырех регионов. Так вот два оставшихся до сих пор звонят и говорят — давайте у нас откроемся.

— Вам ревностное поведение местных руководителей понятно?

А. К.: — Нет, конечно. Ничего плохого сделать мы не хотим. Наша цель — чтобы больше детей было погружено в регулярные занятия. А то мы приезжаем в город, там выходит 40 человек на поле — с ними тренер с животом и один мяч. Кто тут вырастет? Один бурьян на поле. У нас же систематические занятия. Дети одеты, обуты, ездят на турниры. У нас большой опыт работы в этом направлении. И это своими глазами видят родители детей, идет сарафанное радио.

Понятно, что на местах из условных 100 детей, тренирующихся в нашем филиале, в Москву попадет от двух до пяти. Остальные 95 останутся в регионе и пополнят ведущие местные команды. Выходит, мы помогаем не тратить лишние деньги из бюджета на покупку средних игроков из других команд первой и второй лиг, вместо этого можно комплектоваться воспитанниками своего региона.

Д. Д.: — В большинстве регионов мы заключили соглашение о сотрудничестве с местными командами. Выпускников филиалов, которые не переехали в Москву или тут не закрепились, мы предлагаем этим клубам. Нам важно, чтобы парень не завязал с футболом, а попробовал найти себя на уровне первой или второй лиги. Живые примеры есть в «Динамо» из Махачкалы. Там играют ребята, которые нам не подошли, а сейчас выходят в основе клуба, претендующего на выход в РПЛ. Надеюсь, у них все получится и они о себе еще заявят. То есть наша задача не высасывать кадры из регионов, как многие боятся, а готовить их на месте.

Фото пресс-службы Академии им. Л.И. Яшина

Такого доверия не испытывал никогда

— Отношения с вышестоящим руководством у вас сейчас продуктивные?

А. К.: — Я благодарен руководителям и ВТБ, и клуба. Могу точно сказать, что такого доверия к академии и ко мне как к директору никогда не испытывал на протяжении всей своей работы. Мне важен комфорт в работе, я человек опытный, многие вещи повидал, с пяти лет в «Динамо» и прекрасно знаю, что хорошо, а что плохо для клуба. А то иногда приходят новые руководители, которые не погружены в тему, и приходится на пальцах объяснять людям, почему все устроено так, а не иначе. Сегодня наши руководители в курсе дела, разбираются в футболе, имеют опыт. Мы вместе искренне работаем на благо детей. А как будет дальше, не знаю. Вдруг я завтра накосячу и меня расстреляют? (Смеется.)

- Работу академии в финансовом плане обеспечивает эндаумент-фонд. Его работа уже отлажена?

Д. Д.: — Да, все стабильно работает. Напомню, что средства в фонд в разных пропорциях вкладывают ВТБ, партнеры клуба, болельщики — каждый рубль важен. Академия вместе с региональной сетью почти полностью закрывает бюджет средствами фонда, которые могут быть потрачены только на детско-юношеский футбол «Динамо». Не секрет, что благодаря грамотной работе клуба спонсорские соглашения тоже предусматривают определенное взаимодействие с фондом, часть средств от контрактов идет туда. Потому что цены растут и нужно, чтобы фонд, соответственно, зарабатывал больше. Эндаумент — очень хороший инструмент, который даже при любых изменениях через много лет будет поддерживать академию. Благодаря ему не надо постоянно думать — в этом году мы можем столько-то дать академии, а в следующем столько-то. Средствами управляет профессиональная инвестиционная компания, и бюджет утверждается на полтора-два сезона вперед, ведь мы можем прогнозировать доходы фонда.

— Легко ли убедить спонсоров вкладывать деньги именно в детский футбол?

Д. Д.: — Как бы ни шли дела, всегда хочется иметь больше. Мы обеспечиваем филиалам в регионах крепкий уровень финансирования, но стараемся параллельно подключать партнеров. Приходим к крупным компаниям, объясняем нашу задачу, показываем прозрачность нашей деятельности. И находим такие компании, как FESCO. Еще у нас есть прекрасный спонсор — группа компаний Sollers, владельцы Уральского автозавода, они взяли под свое попечительство филиал в Ульяновске. IT-компания «Мобильная карта» из Петербурга поддерживает филиал в Великом Новгороде.

Это помогает школам развиваться быстрее.

— Обрисуйте будущее академии в среднесрочной перспективе.

Д. Д.: — Мы хотим, чтобы в конце пятилетнего периода нашей стратегии мы увидели максимальный результат. Созданы филиалы — теперь планируем сделать их лучшими футбольными школами в своих регионах, точками притяжения для детей и родителей. Чтобы они равнялись на центральную академию по всем процессам и качеству работы с неограненными талантами. Поэтому сделать предстоит очень многое. Хочется, чтобы международные турниры, которые мы запускаем с этого года с помощью партнеров — Единой лиги с командами Северного Китая, Московского международного Кубка FESCO, — стали регулярными. Есть цель включить их в единый календарный план РФС, чтобы всем было удобно. С другой стороны, хотим приглашать клубы из более дальнего зарубежья, с которыми есть предварительные наработки. Это страны, в которых активно развивается футбол, в том числе Ближнего Востока, Азии. Планируем выходить на эти рынки. Хочется, чтобы наши дети играли с сильными командами, чтобы увидели ребят из других стран. Поэтому планы остаются те же, но они масштабные и большие.

А. К.: — Для меня главное — чтобы наши ребята стали хорошими футболистами. Турнирные задачи, узнаваемость академии, отбор — это все вторично. Самое важное — чтобы дети поставили цель и ее достигли, вышли из школы нашего родного «Динамо». Я рад, что причастен к появлению новых имен и как-то им помог. У меня в кабинете стоят детские фотографии многих наших воспитанников: Бессмертного, Захаряна и других. Только вот Костя Тюкавин свою никак не пришлет. Хочу, чтобы наши дети попадали в состав вне зависимости от стратегии. Не потому, что написано: нам нужно иметь 10 человек, а потому, что ребята заслужили это право своей игрой, конкурировали на равных с легионерами. Когда выйдут в основе 11 воспитанников, наверное, это станет важной вехой работы академии.