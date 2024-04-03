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Кубок России

3 апреля, 19:49

Мостовой: «Матч «Спартак» — «Зенит» не буду смотреть, какой смысл, если никто не вылетает?»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«Я и забыл про эту игру, если честно. Какой смысл ее смотреть, если все равно никто не вылетает? Наверное, не буду ее смотреть. До сих пор не понимаю, в чем прелесть такого формата Кубка России. Никто не будет играть на все сто процентов, так как будет вторая игра. Поиграют в свое удовольствие да и все», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Игра пройдет сегодня, 3 апреля, в Москве и начнется в 20.30 мск.

Источник: РБ Спорт
Александр Мостовой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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