Малышев: «Придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать о ситуации с Промесом»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о ситуации с нападающим Квинси Промесом.

— Кто и как принимал решение о том, что Промес едет на сборы в Эмираты, учитывая аварию, которая произошла до начала сборов?

— Ситуация с Промесом такая...Я отчасти поэтому не рвался общаться, потому что не хочется лить воду. Детально рассказать пока не могу. Понимаю, что в какой-то мере и клуб выглядит глупо из-за того, что мы не комментируем, но на данный момент есть договоренность с юристами, которые работают с Квинси, что мы не комментируем хронологию событий и детали. Это необходимо в интересах дела, которое сейчас рассматривается. Думаю, что придет момент, когда мы сможем подробнее рассказать.

— Вы понимаете, что с большой долей вероятности Промес уже провел свой последний чемпионат?

— Я очень надеюсь, что еще не провел.

— Есть ли с ним связь?

— Да.

— Какое его состояние?

— Он расстроен из-за того, что с ним происходит. Мы очень надеемся, что удастся обеспечить ему возможность тренироваться и вернуть форму.

— Есть ли понимание, когда состоится заседание суда?

— У меня есть, но не могу комментировать детали.

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.