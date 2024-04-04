Агент Крижана надеется на выход игрока в РПЛ в составе «Родины»

Агент Роберт Чибеж рассказал, что до лета варианты с новым клубом для Мити Крижана рассматриваться не будут. Он считает, что защитник сможет выйти с «Родиной» в РПЛ.

«Мы не хотим говорить с другими клубами в данный момент. Главная цель — сфокусироваться на концовке сезона, чтобы посмотреть, чего Митя сможет достичь с «Родиной». Сейчас клуб в отличном положении, сам Крижан играет стабильно и успешно. Поэтому сейчас неверный момент для любых переговоров, движений. Летом у нас будет достаточно времени для этого, но мы все ждем, что Митя с «Родиной» выйдет в премьер-лигу», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».

В этом сезоне Крижан провел за «Родину» 22 матча, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. После 24 туров первой лиги команда идет на 5-м месте, набрав 40 очков.