Агент Самошникова: «После отпуска, в январе будет встреча с «Рубином»

Футбольный агент Евгений Моисеев заявил, что разговор с «Рубином» о будущем защитника Ильи Самошникова состоится после его возвращения из отпуска.

«Уходит ли Самошников из «Рубина»? У него действующий контракт. С «Рубином» пока не встречались, Илья в отпуске. После отпуска, в январе будет встреча», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Илья Самошников провел 16 матчей в составе «Рубина», в которых забил один гол и отметился двумя результативными передачами.

Летний переход 25-летнего защитника «Рубина» в «Динамо» сорвался в последний момент.