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Сегодня, 13:23

Гендиректор «Балтики» — о ситуации с Гогричиани: «Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий команды Гоча Гогричиани избил свою девушку Кристину Куддус.

«Сейчас проводится расследование, поэтому каких-то официальных комментариев до итогов этого расследования я давать не хочу. Я считаю не правильно говорить что-то, ориентируясь на слухи. Нужно все проверить и выяснить, потому что есть разные версии событий», — сказал Волженкин «СЭ».

Ранее Кристина Куддус, девушка нападающего «Балтики» Гочи Гогричиани, рассказала, что футболист жестко избивал ее несколько раз.

22-летний Гоча Гогричиани — воспитанник академии московского ЦСКА.

ФК Балтика
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В «Балтике» заявили о внутреннем расследовании публикации об избиении футболистом девушки