Калешин считает низким уровень РПЛ: «У нас были бы огромные проблемы в еврокубках»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин рассказал об уровне чемпионата России. Специалист перечислил несколько причин, почему клубам РПЛ будет сложно выступать в еврокубках.

«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки — Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти — нужно конкурировать и тренерам, и игрокам. Чтобы быть сильным нужно играть с сильным. Нет еврокубков, и я посмотрел игры «Зенита» с «Црвеной Звездой» и «Фенербахче». Очень компетентные команды, но по бюджету далеко не «Зенит». «Црвена Звезда» так вообще.

У нас были бы огромные проблемы в еврокубках. У меня даже есть цифры по интенсивности, сколько мы играем сама лига. Мы отстаем на 14 минут чистого игрового времени от АПЛ. Только вдумайтесь — 14 минут. Люди заплатили три тысячи рублей на VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола. Один тайм, а по регламенту 90. В АПЛ играют 64. У нас рекорд 38 минут. Человек приехал из Жигулевска в Тольятти за час, заплатил 500 рублей и посмотрел 38 минут футбола между лидерами. Вот о чем я говорю.

Есть хорошие вещи — ЮФЛ три возраста, молодежное первенство. Если так мы будем работать 5 лет, то игроки появятся. Но я считаю, что все лимиты должны быть отменены, как по возрасту, так и по иностранцам. [Чтобы] создать конкурентнейшую среду внутри нашей страны. Нам еврокубки [будут] не нужны. «Кубань» никогда не играла в еврокубках, но она играла вничью с киевским «Динамо», которое перед этим побеждало «Ференцварош» или «Порту». Год, когда «Динамо» Тбилиси выигрывало Кубок Кубков, оно играло вничью в Краснодаре — 2:2. То есть конкуренция должна быть внутри, и тогда ее можно будет транслировать на еврокубки», — сказал Калешин в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

45-летний Калешин возглавляет тольяттинский клуб с 2022 года. Также он тренировал «Кубань», «Урожай», «Балтику» и «Тверь». С «Акроном» Калешин стал финалистом Пути регионов FONBET Кубка России-2022/23.

За время карьеры футболиста он играл за «Салют», «Черноморец», «Краснодар», «Аланию», «Крылья Советов», «Томь», «Шинник» и другие клубы. С «Томью» Калешин занял второе место в первом дивизионе и вышел в РПЛ.