Игнатьев объяснил, почему Павлюченко хочет возобновить карьеру

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на желание 41-летнего Романа Павлюченко возобновить карьеру в «Уфе».

«Почему нет, если у него есть такое желание, подкрепленное возможностями. Наверное, он выстраивает свое представление, исходя из способностей. Мы знаем, что великие футболисты выступали до определенного возраста. Вчерашний пример: японец сыграл в матче в 55 лет. Важно лишь, на какой основе это все выстраивается: есть четкое представление или только желание. Дай бог, пусть играет! У Павлюченко есть стремление вернуться, а люди, которые формируют «Уфу» будут думать. Возможно, эти два направления не совпадут в одном векторе. Но раз игрок хочет, а там берут, значит они на что-то рассчитывают», — приводит слова Игнатьева Betonmobile.ru.

Ранее сам Павлюченко сообщил, что может возобновить карьеру в составе «Уфы». Он хочет помочь уфимскому клубу пройти дальше в Кубке России и забить двухсотый гол на клубном уровне.