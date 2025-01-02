Мендель рассказал, в какой команде мог продолжить карьеру после ухода из «Факела»

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель рассказал, почему выбрал калининградский клуб для продолжения карьеры.

Весной Мендель получил перелом пятой плюсневой кости, играя за «Факел», и восстановился только к середине июня.

«В начале сентября Олег Петрович Василенко возглавил «Черноморец», и мы договорились, что я приеду в Новороссийск. Руководители клуба хотели увидеть, в каком состоянии нахожусь и бегаю ли я вообще. Договорились с ними, приехал, два дня потренировался, и команда уехала на игру с «КАМАЗом» на пять дней. В это время появилась новость, что Талалаев возглавил «Балтику». Спортивный директор калининградцев мне набрал и спросил, есть ли у меня желание к ним присоединиться. Естественно, сказал «да», — цитирует Менделя «РБ Спорт».

29-летний футболист перешел в «Балтику» в начале сентября. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.