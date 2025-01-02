Мендель рассказал, в какой команде мог продолжить карьеру после ухода из «Факела»

Сегодня, 12:10
Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель рассказал, почему выбрал калининградский клуб для продолжения карьеры.
Весной Мендель получил перелом пятой плюсневой кости, играя за «Факел», и восстановился только к середине июня.
«В начале сентября Олег Петрович Василенко возглавил «Черноморец», и мы договорились, что я приеду в Новороссийск. Руководители клуба хотели увидеть, в каком состоянии нахожусь и бегаю ли я вообще. Договорились с ними, приехал, два дня потренировался, и команда уехала на игру с «КАМАЗом» на пять дней. В это время появилась новость, что Талалаев возглавил «Балтику». Спортивный директор калининградцев мне набрал и спросил, есть ли у меня желание к ним присоединиться. Естественно, сказал «да», — цитирует Менделя «РБ Спорт».
29-летний футболист перешел в «Балтику» в начале сентября. В составе калининградской команды Мендель провел 11 матчей, отметившись одной результативной передачей.