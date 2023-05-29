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Сегодня, 15:58

Президент «Арсенала» опроверг слух, что игроки могут не полететь в Хабаровск: «Билеты на самолет уже куплены»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слух о том, что игроки могут не полететь на матч против «СКА-Хабаровска» в 34-м туре первой лиги.

Ранее Metaratings сообщил, что футболисты туляков могут бойкотировать гостевую встречу, если перед ним не погасят долги за 3,5 месяца.

«Информация о том, что игроки «Арсенала» не полетят в Хабаровск — неправда. Билеты на самолет уже куплены», — сказал Аджоев «СЭ».

«Арсенал» сыграет против «СКА-Хабаровска» в последнем туре первой лиги. За тур до конца чемпионата команда с 41 очком занимает 12-е место в турнирной таблице. В прошлом сезоне туляки вылетели из РПЛ.

Футбол
ФК Арсенал (Тула)
ФК СКА-Хабаровск
Гурам Аджоев
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