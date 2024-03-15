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15 марта, 13:10

Президент «Торпедо» назвал главную причину назначения Кононова на пост главного тренера

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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал назначение Олега Кононова на пост главного тренера команды.

«Фундаментальный тренер, который знает и понимает, как выстраивать команду с интересным, ярким футболом, чтобы это было интересно нашим болельщикам. Главная причина назначения Кононова в том, что у нас в стране не так много фундаментальных тренеров, которые готовы работать в таком масштабе, как он», — приводит слова Волнушкина ТАСС.

Кононов возглавил «Торпедо» в январе этого года. Контракт наставника рассчитан до конца июня 2026 года.

Московский клуб идет на девятом месте, набрав 28 очков в 22 играх.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Олег Кононов
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