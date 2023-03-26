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Руководитель «Арсенала» Аджоев: «Вся борьба за места в турнирной таблице первой лиги еще впереди»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» победу над «Уфой» (2:1) в матче 24-го тура первой лиги.

«Очень тяжелый матч. Самое главное, что мы выиграли и набрали три очка. В этом матче нужно было обязательно побеждать. Первый тайм получился лучше, после перерыва пришлось сложнее, пропустили необязательный гол, но здорово, что смогли проявить характер и добиться желаемого результата. До конца чемпионата остается 10 туров, поэтому вся борьба за места в турнирной таблице еще впереди», — сказал Аджоев «СЭ».

После этой победы «Арсенал» с 36 очками вышел на пятое место в турнирной таблице первой лиги. «Уфа» с 21 очком идет в зоне вылета — на 16-й строчке.

Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
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