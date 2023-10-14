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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:45

«Сокол» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Сокол» на своем поле сыграет с «Шинником» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Новиков, главный тренер ФК «Нефтехимик».
Фото ФК «Нефтехимик»
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«Сокол» на своем поле сыграет с «Нефтехимиком» в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги 14 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Локомотив» в Саратове и начнется в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Сокол» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

Саратовцы занимают девятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, в их активе 18 очков. Команда Кирилла Новикова находятся на 15-й строчке с 15 баллами.

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Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Сокол (Саратов)
Кирилл Новиков
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