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Мелбет-Первая Лига

28 марта, 18:30

В «Торпедо» опровергли возможное назначение тренера Черевченко: «Никогда не вели с ним переговоры»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о договоренности с Игорем Черевченко в случае увольнения Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

«Это неправда. Не знаю, откуда берется данная информация. Олег Кононов наш тренер. С Черевченко никогда не вели переговоров», сказал Волнушкин «СЭ».

Кононов возглавил «Торпедо» в январе 2024 года. Под его руководством клуб принял участие в 3 матчах, сыграв 1 раз вничью и потерпев 2 поражения.

На данный момент черно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, имея в своем активе 28 очков после 23 туров.

Игорь Черевченко
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
Александр Волнушкин
Олег Кононов
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