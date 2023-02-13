«Рубин» после ухода Слуцкого только побеждает. Болельщики называют нового тренера спасителем

Как изменилась команда при Юрии Уткульбаеве.

Новая схема и запрет подкатов

После ухода Леонида Слуцкого и назначения нового тренера «Рубин» провел уже семь матчей (два — в ФНЛ и пять — на сборах). И пока только побеждает. О новом тренере Юрии Уткульбаеве болельщики клуба уже говорят как о спасителе, который изменил все — от состава до качества игры.

Ключевое отличие от «Рубина» Леонида Слуцкого — новая схема 5-3-2. Хотя в комментарии «СЭ» Уткульбаев акцентировал внимание на том, что это, скорее, переход на формацию с тремя, а не пятью защитниками: «Если увидим, что схема приносит плоды, то остановимся на ней. Можем сыграть и в 4-4-2. Все зависит от состояния футболистов и травм».

Но на сборах и двусторонках «Рубин» играл именно по схеме 5-3-2. Это основной вариант для Уткульбаева, который хочет сделать команду более прагматичной. На это намекают и другие факторы. Например, требования, касающиеся первого паса — поперечных передач на своей половине поля от защитников «Рубина» теперь будет меньше. То же касается и пасов пятками — их объем сократится. Опять же, из-за повышенного риска потери мяча.

Уткульбаев не любит подкаты, на тренировках они тоже под запретом. По его мнению, необходимость сделать подкат означает, что защитник уже ошибся в выборе позиции. Плюс — повышенный риск получить травму. Вероятно, в том числе поэтому потерь игроков из-за повреждений при Уткульбаеве еще не было. Можно вспомнить, что за зимних сборах в последние годы у Слуцкого серьезные повреждения получали Дмитрий Тарасов и Мицуки Сайто — как раз после стыков и подкатов на тренировках. Оба выбывали на длительное время. Теперь же если кто-то из игроков делает подкат на тренировке в занятии, где полный контакт не предусматривается, тренер отправляет нарушителя бегать по кругу вокруг поля.

Фото ФК «Рубин»

Уткульбаев делает ставку на дисциплину и строит команду, с которой играть некомфортно

С приходом Уткульбаева у команды прибавилось беговой работы. Стандартная тренировка разбита на забеги — игроки должны в несколько подходов пробежать заданную дистанцию. У каждого это свой отрезок, учитывая функциональное состояние. Так что к двусторонке в конце тренировки команда подходит уже под нагрузками.

«Настроение отсутствует. Пусть бегают те, кто в футбол играть не умеет», — сказал в видео «Рубин ТВ» защитник Александр Мартынович. Видимо, бег на тренировках не вызывает восторга у футболистов. Но сезон покажет, насколько лучше «Рубин» будет выглядеть функционально.

Повышен уровень дисциплины и за пределами футбольного поля: Уткульбаев требует обязательной явки игроков и сотрудников на завтрак точно по расписанию. В этом плане при Слуцком было больше свободы — кто-то мог пойти на завтрак позднее, кто-то — и вовсе пропустить. Тимбилдинг-активностей, каких-то квизов, командных ужинов в ресторане, стало меньше. В этом Уткульбаев отличается от Слуцкого, который насыщал сборы развлекательными мероприятиями. Новый тренер строит более дисциплинированную команду, которая сосредоточена только на работе.

При этом в плане юмора тренер себя не ограничивает и может подколоть своих игроков. Хавбек «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказывал, что Слуцкий травил его фразой: «Тебя из-под травы не видно». 172-сантиметрового полузащитника на эту тему подкалывает и Уткульбаев. На одной из тренировок после фланговой подачи Горбунов бил по мячу головой и не попал в ворота, а тренер сопроводил это комментарием: «Ну как ты не забил с таким-то ростом?!»

Но в целом Уткульбаев не устраивает игрокам такие прожарки, как это делал Слуцкий. Это тренер с другим подходом и методами взаимодействия с коллективом. И если поначалу у игроков мог быть скепсис по поводу кандидатуры Уткульбаева, игра и промежуточные результаты пока говорят в его пользу. «Рубин» команды ФНЛ называли удобным соперником, который дает играть и многое позволяет у своей штрафной. Уткульбаев же делает «Рубин» командой, с которой играть тяжело и некомфортно.

Например, «Крылья Советов» на втором сборе проиграли «Рубину» 1:2. В первом тайме, когда казанцы вели с преимуществом в два мяча, вратарь самарцев Иван Ломаев часто пихал партнерам и нервно разводил руками после неудачных действий. Так и по сезону «Рубин» Уткульбаева наверняка будет заставлять соперников психовать и нервничать.

Каким будет состав «Рубина»: Дзагоев в старте, вингеры больше не востребованы

В схеме 5-3-2 у «Рубина» есть вопросы по формированию состава, пожалуй, лишь по нескольким позициям. А именно одному игроку в тройке центральных полузащитников и «лимитчику» — молодому футболисту, который, согласно регламенту, обязательно должен появляться в стартовом составе.

Вратарь Дюпин — железный игрок стартовой обоймы. Левого защитника будет играть Илья Самошников, который пропустил стартовые матчи на первом сборе, но во втором застолбил место в основе. В центре защиты вариаций много, но регулярно в них появляется ветеран Александр Мартынович. В связке с ним играли Егор Тесленко и Константин Нижегородов — оба подходят на роль «лимитчика». Также в обойме есть Александр Грицаенко и новичок Рустам Ашурматов, который неплохо выглядел в матчах и тренировках. К тому же «Рубин» подписал Максима Ширяева из «Нефтехимика». Юрий Уткульбаев настаивал на этом трансфере и, вероятно, видит его в основе как одного из тройки центральных защитников.

В центре полузащиты постоянная роль у Александра Зотова и Алана Дзагоева, которые созидают и работают без мяча. Ниже в опорной зоне может сыграть Марат Апшацев — он также проходит на роль «лимитчика». Возможно и появление 36-летнего Олега Иванова, который из-за травм пропускал много матчей по ходу сезона, но на этих сборах не выпадает.

В нападении все проще: Джоэль Фамейе и Виталий Лисакович проводят все матчи на сборах в связке. Лисакович — вообще ключевой игрок в атаке, который может создать себе момент сам и сделать результат. Если не будет противоречий с тренером, его статус основного форварда вряд ли изменится.

Уткульбаев помимо Ширяева из «Нефтехимика» привез в Казань и Мераби Уридию — форварда, с которым работал еще во второй команде «Рубина» 10 лет назад. Работоспособный нападающий может вытеснить из состава Фамейе, если будет давать тот объем работы, который нужен тренеру.

Больше всего от перехода к новой схеме пострадали фланговые игроки атаки. В 5-3-2 пропадает необходимость в инсайдах — в схеме 4-3-3 Слуцкого это были Солтмурад Бакаев, Руслан Безруков, Игорь Горбунов, Даниил Кузнецов, Михаил Костюков, а также Александр Ломовицкий. Многим придется привыкать к статусу игроков замены либо перемещаться в центр полузащиты или на позицию нападающего.

Фото ФК «Рубин»

Почему у «Рубина» так мало трансферов?

«Рубин» на днях начал работу на уже третьем зимнем сборе, но только недавно клуб объявил о подписании Уридии и Ширяева из «Нефтехимика» (как ранее сообщал «СЭ» — за 30 миллионов рублей).

Новичков пока мало. Одна из причин — сложная система согласования того или иного кандидата. Раньше «Рубин» мог буквально за пять минут решить, что берет какого-то новичка: Рустем Сайманов, Леонид Слуцкий и Олег Яровинский оперативно обсуждали плюсы/минусы трансфера и принимали решение. Теперь в клубе сложная структура управления и есть попечительский совет — на собрании нужно доказать, что игрок нужен команде, а затем согласовать формат сделки и расходы. Все это требует больше времени.

Помимо этого, в «Рубине» есть и перенасыщение состава: в клубе много игроков, и, чтобы кого-то подписывать, придется от кого-то отказываться. В расположении «Рубина» четыре легионера: Фамейе, Рахмоналиев, Ашурматов и Аднан. Лимит ФНЛ позволяет заявить только четырех иностранцев, потому подписать и заявить нового легионера без продажи кого-то из вышеперечисленных футболистов попросту не получится. Уходы вероятны — в клубе есть круг игроков, с которыми хотят расстаться.

Важный нюанс — на «Рубин» наложен запрет по нескольким делам в палате по разрешению споров РФС. У клуба накопились долги перед группой агентов, потому ему запретили регистрацию новичков. Но у «Рубина» остается девять дней, чтобы расплатиться по долгам и открыть заявку.

По данным «СЭ», клуб ведет работу в этом направлении и договаривается с агентами, перед которыми имеет задолженности. «Рубин» работает и по нескольким новичкам, в том числе легионерам. До трансферного дедлайна в составе наверняка будут изменения, однако для этого клубу сначала нужно избавиться от наследия прошлого руководства и погасить все долги.