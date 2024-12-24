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Сегодня, 15:57

Константин Коноплев станет главным тренером «Зенита-2»

Сергей Ярошенко
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Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплев рассказал о своих дальнейших планах.

«В следующем году я буду тренером «Зенита-2». Мы уже потихоньку тренируемся, так как сезон у них окончен. Это новый вызов, это профессиональный футбол и другая история, относительно молодежного футбола. Проверю себя в других условиях. Наверное, это будет уровень выше, чем молодежное первенство. Получится проверка, после которой смогу понять, способен ли я двигаться куда-то дальше или нет», — приводит слова Коноплева Metaratings.ru.

Коноплев тренирует молодежную команду «Зенита» c лета 2022 года. По итогам минувшего сезона в Молодежной футбольной лиге, «Зенит» завоевал серебряные медали турнира. Коноплев работает в системе петербургского клуба с 2011.

Будучи игроком, Коноплев сыграл за «Зенит» 60 матчей и выиграл с командой бронзовые медали чемпионата России.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Зенит-2
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