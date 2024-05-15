Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Вторая лига. Новости
Группа «Золото»
Группа «Серебро»
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Архив сезонов
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 18:57

«Машук» из второй лиги забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Игнат Заздравин
Корреспондент
Полузащитник «Машука» Николай Иванов забивает гол в матче против «Химика».
Фото скриншот из трансляции
Telegram Дзен

Полузащитник «Машука» Николай Иванов забил гол на первых секундах матча против «Химика» в 14-м туре второй лиги (группа «Серебро»).

24-летний Иванов пробил по воротам соперника сразу после розыгрыша мяча с центра поля и перекинул вратаря «Химика».

Действующим обладателем мирового рекорда является футболист английского «Кройдона» Райан Холл, который в аналогичной ситуации забил в феврале этого года. Тогда на взятие ворот ушло 2,31 секунды.

Николай Иванов выступает за «Машук» с марта этого года. Ранее он играл за белорусские «Макслайн», минское «Динамо», «Минск», «Нафтан», «Ислочь» и «Гомель».

Футбол
1
17
Читайте также
Путин поблагодарил Матыцина за работу
Биатлонистка Наталья Ушкина вернется из Румынии в Россию
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Украинский нападающий Мурза заявил, что его не задевает критика