Руководство Южно-Сахалинска обещало выделить «Сахалину» 150 миллионов рублей

Руководство Южно-Сахалинска пообещало представителям «Сахалина» сохранить клуб и выделить на его нужды 150 миллионов рублей, сообщает Legalbet.ru.

29 декабря «СЭ» сообщал о прекращении существования «Сахалин», в связи с отказом правительства Южно-Сахалинска финансировать клуб.

Ранее руководство региона выражало готовность помочь в сохранении клуба и было готово выделить на его нужды 150 миллионов рублей.

«Сахалин», основанный в 2004 году, выступает в дивизионе Б второй лиги. Лучшим результатом команды за историю ее существования является 16-е место в ФНЛ сезона-2014/15.