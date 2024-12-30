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Булыкин пожелал сборной России вернуться на международную арену в 2025 году

Камила Абдурахманова
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин пожелал национальной команде вернуться на международную арену в 2025 году.

«Желаю, чтоб наш футбол прогрессировал, был чистым. А болельщикам желаю здоровья, побед и положительных эмоций от своих команд. Хочется, чтобы была такая же развязка была в РПЛ, как в прошлом сезоне, когда до последнего тура непонятно было, кто чемпион. Это хорошо для болельщиков и для эмоций.

Для нашей сборной желаю, чтобы у нас были хорошие и интересные соперники. Желательно, чтобы у них был высокий рейтинг и для нашего футбола хочется, чтобы нас допустили до международных матчей и женские команды, юношеские и основные. Хочется, чтобы Россия вернулась на международную арену», — сказал Булыкин корреспонденту Vprognoze.ru.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях под своими эгидами на неопределенный срок.

Источник: Vprognoze.ru
Дмитрий Булыкин
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