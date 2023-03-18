Канчельскис отреагировал на вызов восьми спартаковцев в состав сборной России

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на вызов восьми спартаковцев в состав сборной России на товарищеские матчи после поражения «Спартака» от «Оренбурга» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«В данный момент — какая разница? Главное сейчас просматривать всех кандидатов. Мы же нигде не участвуем, и это никак не влияет ни на что. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше просмотренных футболистов. Может поэтому вызвали восемь спартаковцев, которых до этого не вызывали. Так и должно быть. А в следующий раз вызовут восемь зенитовцев потом по восемь из других команд. Все же решает тренер. Вызвать можно 8-10 а играть будет 2-3. Хотелось бы, чтобы эти восемь футболистов принимали участие в этих двух играх», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

На ближайшие сборы в Новогорске вызваны вратарь «Спартака» Александр Селихов, а также защитники Георгий Джикия, Даниил Хлусевич и Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев и Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. При этом Денисов и Пруцев впервые получили вызов в сборную России.