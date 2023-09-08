Онопко рассказал, как будет поддерживать связь с Карпиным на матче с Египтом

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, как будет осуществлять связь с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным, который будет отсутствовать на втором матче с олимпийской сборной Египта.

«Я буду руководить командой на второй игре против олимпийской сборной Египта. Как будет поддерживаться связь с Валерием Карпиным? По телефону, по видеосвязи, тут нет проблем в современном мире», — приводит слова Онопко ТАСС.

7 сентября сборная России сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1). 11 сентября часть команды еще раз сыграет с Египтом. Карпин пропустит игру, поскольку поедет с другой половиной сборной, которая 12 сентября сыграет с Катаром.