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30 марта, 16:12

Петржела: «Карпин будет возглавлять сборную России дольше всех в истории»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Думаю, с Карпиным продлят контракт. Валерий будет возглавлять сборную России дольше всех в истории. Его невозможно уволить, так как перед ним нет стоят никакие задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным и предлагает 55-летнему специалисту двухлетнее соглашение. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

В марте национальная команда России под руководством Карпина одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Властимил Петржела
Сборная России по футболу
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