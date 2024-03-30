Петржела: «Карпин будет возглавлять сборную России дольше всех в истории»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Думаю, с Карпиным продлят контракт. Валерий будет возглавлять сборную России дольше всех в истории. Его невозможно уволить, так как перед ним нет стоят никакие задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Ранее «СЭ» стало известно, что РФС хочет продлить контракт с Карпиным и предлагает 55-летнему специалисту двухлетнее соглашение. Карпин возглавил сборную России в 2021 году. Его контракт с РФС рассчитан до августа 2024 года.

В марте национальная команда России под руководством Карпина одержала разгромную победу над Сербией со счетом 4:0.