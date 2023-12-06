Севикян: «Понимал, если начну больше играть, а Армения обратит на меня внимание — соглашусь»

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян в интервью «СЭ» ответил на вопрос, с кем из игроков сборной Армении советовался перед приходом в команду.

«В мой первый сезон за «Пари НН», когда не получал игровой практики, мы с Эдиком (Эдуардом Сперцяном. — Прим. «СЭ») перед какой-то игрой общались, он спрашивал: «Ну что, как ты?» Объяснял, что без игровой практики меня никуда не вызовут. Понимал, что, если начну больше играть, а Армения обратит на меня внимание — соглашусь. С Хориком Байрамяном тоже общались. Он интересовался тем, что я думаю о выступлении за Армению. Тогда я уже принял решение — вопрос был только в количестве игровой практики. При этом не было такого, что я советовался. Они всего лишь спрашивали, готов ли я. Когда решение принял и меня вызвали, Эдик мне написал и поддержал, сказал — очень рад, что я присоединился к сборной», — сказал Севикян «СЭ».

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. До этого он играл за молодежную и юношескую сборные России.

12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (0:2).