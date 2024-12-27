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Сегодня, 17:20

Ташуев: «Верю, что в 2025 году Россию вернут в международные турниры»

Сергей Ярошенко
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев верит, что в 2025 году ситуация для российского футбола изменится в положительную сторону.

«Родители всегда учили меня верить в хорошее, поэтому 100 процентов верю, что в в 2025 году Россию вернут в международные турниры. А как будет в реальности, это уже другое дело», — приводит слова Ташуева «РБ Спорт».

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ожидает возвращения российских сборных и клубов на международную арену в 2025 году.

Бессрочное отстранение всех российских команд от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА длится с сезона-2022/23.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Сборная России по футболу
Сергей Ташуев
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