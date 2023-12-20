Валуев — о решении РФС остаться в УЕФА: «Патовая ситуация. Рассудит только время»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение РФС отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«РФС принял решение остаться в УЕФА? Патовая ситуация, только время рассудит и покажет, правильное ли это решение. Сказать о датах возвращения сборной России на международную арену сейчас ничего нельзя, потому что это зависит от очень многих факторов», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

20 декабря состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой.