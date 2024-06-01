Неймар намекнул, что не уйдет из «Аль-Хиляля» этим летом

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар намекнул на то, что не собирается покидать команду этим летом.

В пятницу, 31 мая «Аль-Хиляль» победил «Аль-Наср» (1:1, пенальти — 5:4) в финале Кубка короля Саудовской Аравии и завоевал третий титул в сезоне-2023/24. До этого клуб выиграл чемпионат Саудовской Аравии и Суперкубок страны.

«Плюс один титул! Поздравляю команду. Ребята, вы отлично сыграли и вновь превзошли самих себя. Спасибо вам за три титула в этом сезоне, но в следующем оставьте работу мне», — написал в соцсетях Неймар.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2023 года. Форвард забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 5 матчах за команду.

32-летний бразилец не выходил на поле с октября 2023 года из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.