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Саудовская Аравия

Сегодня, 10:15

У Роналду роскошный старт сезона в Саудовской Аравии. Забивает голы-фантомы и рассказывает о футбольном долголетии

Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру
Артем Никулин
корреспондент
Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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38-летний бомбардир еще попылит.

Криштиану вернул команду в чемпионскую гонку после двух поражений на старте

После неудачного старта «Аль-Насра» Криштиану взялся за дело. В первых двух турах команда потерпела два поражения, но сейчас клуб ворвался в чемпионскую гонку с пятью победами кряду.

Роналду — ключевой фактор успеха. В шести матчах он настрелял девять мячей и отдал четыре голевые передачи. Он самый результативный игрок лиги и по совместительству главный бомбардир чемпионата.

Криштиану Роналду. Выиграл трофей, много забивает и попал в несколько скандалов. Как дела у Роналду в Саудовской Аравии

Кстати, в матче с «Аль-Ахли» Криштиану отличился очень курьезным голом. Местные болельщики вовсю использовали пиротехнику, из-за чего с самого начала игры видимость на стадионе была почти нулевой — особенно у ворот Эдуара Менди. Поэтому, получив мяч в штрафной на четвертой минуте, Роналду бил почти наугад. А в итоге он прошил голкипера ударом в дальний угол. Фанаты уже прозвали этот гол фантомным.

Фото AFP

А если брать все турниры (отбор в азиатскую ЛЧ и первый матч группового этапа), то у саудовского клуба семь побед подряд. У Рона в копилке еще один ассист.

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Попутно португалец влюбляет в себя местных болельщиков. Это очень важно, особенно после череды предшествующих скандалов. Форварда облачили в традиционную саудовскую одежду (черный бишт и халат) и вручили ему меч для проморолика — вышло эффектно. И знакомство с народной культурой точно прибавило ему уважения со стороны фанатов.

Криштиану Роналду. Чемпионат Саудовской Аравии — не только звезды и большие деньги, но и оригинальные идеи

Португалец рассказал, когда завершит карьеру

Разумеется, когда у Криштиану идет игра, он охотнее дает интервью прессе. На днях Роналду пообщался с Фабрицио Романо и поделился дальнейшими планами.

«Многие говорят, что Роналду закончился, но это ложь. Я буду играть, пока мои ноги не скажут: «Криштиану, все кончено». Я все еще люблю футбол. Несмотря на возраст, я люблю играть, забивать и побеждать. Многие говорят, что я закончился, но я до сих пор доказываю, что это не так», — поделился Криштиану.

Возможно, Роналду так отреагировал на свежее интервью Уле Гуннара Сульшера. Недавно экс-тренер «МЮ» назвал подписание португальца в 2021 году ошибкой.

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Фото Reuters

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики во время матча с «Ньюкаслом» на «Олд Траффорд», — откровенничал Сульшер.

Попутно Роналду вспоминают и в контексте насущных проблем «МЮ» при Эрике тен Хаге: команда мало забивает, проиграла «Баварии» в ЛЧ и крутится в середине таблицы АПЛ. Голландского тренера пожурил Артуро Видаль: «Этот тренер поступил неправильно. Как можно убрать Криштиану Роналду? Вот такие они, эти парни. Он был лучшим бомбардиром, а его вывели из игры. С лысыми парнями очень сложно».

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Игра в развивающейся саудовской лиге и голы за сборную показывают, что 38-летнему португальцу еще рано на пенсию. А молодежь до сих пор им восхищается — хавбек «Аль-Ахли» Габри Вейга после матча специально ждал Роналду у раздевалки, чтобы сделать фото с кумиром.

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В чемпионате на счету Роналду уже девять голов, поэтому именно его считают главным претендентом на выигрыш бомбардирской гонки. В букмекерской компании ФОНБЕТ на триумф португальца можно поставить с коэффициентом 1.50. Его главными соперниками считаются одноклубник Садио Мане и форвард «Аль-Хиляля» Александр Митрович, которые забили шесть и пять мячей соответственно. Взять их успех в битве страйкеров можно за 6.50 и 7.50. За те же 7.50 идет Бензема (три мяча), Малком — за 20.0 (шесть).

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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