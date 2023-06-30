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Испания

Сегодня, 10:30

31-летний полузащитник «Жироны» Ромеу может заменить Бускетса в «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу в качестве замены для Серхио Бускетса, который подписал контракт с «Интер Майами», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» не сумела договориться по трансферу основных кандидатов на замену Бускетсу — Джошуа Киммиха («Бавария») и Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), а Марсело Брозович из «Интера» предпочел переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

После этого «Барселона» обратила внимание на 31-летнего Ромеу из «Жироны».

Полузащитник является воспитанником каталонского клуба. Он провел два матча за команду в начале карьеры. После ухода из «Барселоны» Ромеу играл за «Челси», «Валенсию», «Штутгарт» и «Саутгемптон». С сентября прошлого года он выступает за «Жирону».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ромеу в 5 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он провел 34 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.

Футбол
ФК Барселона
ФК Жирона
Ориоль Ромеу
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