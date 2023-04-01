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Испания

Сегодня, 14:07

Анчелотти о сборной Бразилии: «Они хотят подписать со мной контракт, это делает меня счастливым»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о том, что он возглавит сборную Бразилии.

«Реальность такова, что меня сборная Бразилии хочет подписать со мной контракт, и это делает меня счастливым. Но я хочу выполнять и уважать свой контракт с «Реалом», я люблю этот клуб. Уйти на пенсию после «Реала»? Я не могу подтвердить это на данный момент. Я останусь здесь, пока «Реал» разрешит», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Как сообщал The Athletic, бывшие игроки бразильской национальной команды играют ключевую роль в стремлении сборной пригласить итальянского специалиста. Они ведут переговоры с 63-летним тренером от имени Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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