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Испания

Сегодня, 15:39

Анчелотти: «Я никогда не разговаривал с федерацией футбола Бразилии»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на информацию о предложении возглавить сборную Бразилии.

«Есть фейковые новости о крайнем сроке, когда я могу принять или отказаться от должности нового главного тренера сборной Бразилии. Я никогда не разговаривал с ними. Я ни с кем не обсуждаю свое будущее, всегда это говорил», — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Бразилии выставила Анчелотти крайний срок на 25 мая, когда он должен будет принять или отвергнуть предложение возглавить сборную Бразилии.

Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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