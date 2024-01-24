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Сегодня, 16:30

«Атлетик» — «Барселона»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Испании

Трансляция игры «Атлетик» — «Барселона» на «Матч ТВ» начнется в 23.25
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Хави.
Хави.
Фото Reuters
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24 января «Атлетик» из Бильбао на своем поле примет «Барселону» в матче четвертьфинала Кубка Испании по футболу. Игра на стадионе «Сан-Мамес» начнется в 23.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Атлетик» — «Барселона» пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 23.25 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Футбол 2». Следить за ключевыми событиями встречи «Атлетик» — «Барселона» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В 1/8 финала Кубка Испании баски одержали победу над «Алавесом» со счетом 2:0, а каталонцы прошли «Униостас» (3:1).

В последний раз «Барселона» и «Атлетик» встречались 22 октября 2023 года. Тогда сине-гранатовые выиграли у соперников со счетом (1:0) в 10-м туре ла лиги.

Футбол в Испании: новости и результаты игр, турнирная таблица ла лиги и расписание, Кубок и Суперкубок страны, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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