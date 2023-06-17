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Испания

Сегодня, 20:20

«Барселона» согласовала условия контракта с нападающим сборной Бразилии Роке

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» достигла договоренности с нападающим клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витором Роке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 18-летним футболистом. Сам игрок хочет перейти только в «Барселону». В скором времени сине-гранатовые перейдут к обсуждению условий сделки с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отдать за переход нападающего 45 миллионов евро. Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.

Сборная Бразилии по футболу
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Барселона
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