«Барселона» согласовала условия контракта с нападающим сборной Бразилии Роке

«Барселона» достигла договоренности с нападающим клуба «Атлетико Паранаэнсе» и сборной Бразилии Витором Роке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб согласовал условия личного контракта с 18-летним футболистом. Сам игрок хочет перейти только в «Барселону». В скором времени сине-гранатовые перейдут к обсуждению условий сделки с «Атлетико».

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы отдать за переход нападающего 45 миллионов евро. Сумма отступных бразильского футболиста составляет 100 миллионов евро. Контракт игрока с «Атлетико Паранаэнсе» действует до 2027 года.

В 2023 году Роке сыграл 25 матчей за клуб во всех турнирах, отличившись 10 голами и 5 результативными передачами.