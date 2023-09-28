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Испания

Сегодня, 13:19

«Барселону» обвинили во взяточничестве, клуб могут исключить из ла лиги и еврокубков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Жоау Феликс.
Фото AFP
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«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры, сообщает El Debate.

По данным источника, глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес Негрейры преступлением.

Во взяточничестве обвинены сам Негрейра, его сын, а также бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

О том, что «Барселону» подозревают во взяточничестве, стало известно в марте 2023 года — тогда появилась информация о выплатах со стороны клуба в адрес Негрейры. В конце того же месяца в УЕФА объявили о начале расследования ситуации с потенциальным коррупционным скандалом.

В июне 2023 года УЕФА одобрил участие «Барселоны» в Лиге чемпионов-2023/24.

Хосе Мария Энрикес Негрейра. Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

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