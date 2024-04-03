Хави назначен послом фонда «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави назначен послом фонда каталонского клуба. Об этом 3 апреля сообщило руководство сине-гранатовых.

«Это звание является признанием человечности и заботы тренера, который проработал в клубе 29 лет, вырос в Ла Масии, играл за команду, а затем вернулся в качестве тренера основной команды.

Хави всегда был готов поддерживать различные гуманитарные и благотворительные начинания, включая участие в многочисленных акциях и программах фонда», — говорится на сайте клуба.

Сам Хави отметил, что «Барселона» находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.