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Испания

3 апреля, 21:37

Хави назначен послом фонда «Барселоны»

Виктория Кравченко
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави назначен послом фонда каталонского клуба. Об этом 3 апреля сообщило руководство сине-гранатовых.

«Это звание является признанием человечности и заботы тренера, который проработал в клубе 29 лет, вырос в Ла Масии, играл за команду, а затем вернулся в качестве тренера основной команды.

Хави всегда был готов поддерживать различные гуманитарные и благотворительные начинания, включая участие в многочисленных акциях и программах фонда», — говорится на сайте клуба.

Сам Хави отметил, что «Барселона» находится на правильном пути, имея возможность изменить жизнь многих людей.

Ранее Хави объявил об уходе с поста главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Специалист возглавляет команду с ноября 2021 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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