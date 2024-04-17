Хави-тренер удаляется чаще Хави-игрока

Главный тренер «Барселоны» Хави в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:4) в третий раз за последний год был вынужден покинуть тренерскую скамейку каталонцев из-за удаления.

Ранее он дважды получал красные карточки в чемпионате Испании — во встречах с «Хетафе» и «Атлетико». Также 44-летний специалист 22 раза наказывался предупреждениями (16 в чемпионате, три в Кубке, два в Лиге чемпионов, одно в Лиге Европы).

Любопытно, что за 767 матчей в качестве игрока «Барсы» Хави удалили только два раза — во встречах с «Вильярреалом» и «Реалом». Еще одну красную карточку хавбек увидел перед собой в 17-летнем возрасте, когда выступал за вторую команду в третьем по статусу испанском дивизионе.