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Сегодня, 17:02

«Мальорка» обыграла «Хетафе» благодаря двум голам в концовке матча

Алина Савинова
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«Мальорка» на выезде одержала победу над «Хетафе» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет на 48-й минуте игры открыл защитник хозяев Гастрон Альварес. Гости забили два гола в концовке встречи — на 90-й минуте отличился Ведат Мурики, а на 90+3-й точным ударом отметился Пабло Маффео.

«Хетафе» с 43 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» набрала 40 баллов и поднялась на 14-ю позицию, обойдя «Сельту» (40), которая позже в воскресенье сыграет против «Валенсии».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Хетафе
0
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